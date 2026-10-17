La Policía Local de Vícar inspecciona más de 140 vehículos en la campaña de distracciones al volante

El Ayuntamiento de Vícar, a través de Policía Local, volvió a adherirse a la campaña de vigilancia y control de distracciones al volante impulsada por ... la Dirección General de Tráfico (DGT). Una campaña que tiene como objetivo recoger información estadística del comportamiento de los conductores, a la vez que generar conciencia sobre los mismos.

«El Ayuntamiento de Vícar siempre ha estado comprometido con la seguridad y, en este caso, con la seguridad vial», recordó Antonio Bonilla, alcalde del municipio. La extensa experiencia de la localidad a través de su Centro de Educación Vial y las diferentes acciones formativas que se realizan a lo largo del año son apenas un ejemplo de ello.

El dispositivo de vigilancia y control se llevó a cabo entre los días 5 y 11 de octubre durante los cuales se inspeccionaron un total de 149 vehículos. Tal y como han informado desde Policía Local, de todos ello solo se ha presentado una denuncia por el uso del teléfono móvil al volante.

De esta forma, los datos recopilados refuerzan la efectividad de la concienciación como sistema de prevención ya que las distracciones al volante constituyen uno de los principales factores de riesgo de accidente. Así, desde el Ayuntamiento de Vícar, a través del área de Seguridad Ciudadana y Policía Local se insta a los vecinos a ejercer la conducción de forma consciente y respetuosa en favor de la seguridad de todos.

Además de esta última campaña, el consistorio colabora en todas las acciones propuestas desde la Dirección General de Tráfico como, por ejemplo, el control en los vehículos de transporte escolar, consumo de drogas o vigilancia en furgonetas, entre otras.