La Policía Local de Vícar detiene a un hombre en plena agresión con arma blanca en Vícar

La sección sindical SIPLG-Vícar, sindicato mayoritario de la Policía Local, informó de que alrededor de las 00.55 horas, en la madrugada de este ... jueves, 24 de septiembre, la Central de la Policía Local recibió el aviso de un vecino alertando de que un varón perseguía a otra persona portando un cuchillo de grandes dimensiones.

Una patrulla se desplazó inmediatamente hasta el lugar, en las inmediaciones de la Glorieta del Agua, donde los agentes localizaron a ambos individuos. Según el relato de los actuantes, uno de ellos portaba en la mano un cuchillo de cocina con una hoja de aproximadamente 20 centímetros mientras perseguía y gritaba al otro.

Los agentes consiguieron neutralizar al presunto agresor e intervenir el arma, procediendo posteriormente a su detención por un supuesto delito de amenazas graves con arma blanca. Los hechos y las circunstancias concretas del incidente quedaron sujetos a las correspondientes diligencias policiales y judiciales.

Durante la actuación fue necesario solicitar la colaboración de la Guardia Civil de Vícar para efectuar el traslado del detenido, al no disponer el vehículo policial de una mampara de protección que permitiera realizarlo con las debidas condiciones de seguridad. Una patrulla de la Guardia Civil se personó inmediatamente en el lugar y colaboró con los agentes de la Policía Local.

Asimismo, el PP de Vícar agradeció la colaboración ciudadana, ya que el aviso recibido permitió activar rápidamente la intervención policial.