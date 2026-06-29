La Policía Local de Vícar celebra la festividad de la Virgen del Perpetuo Socorro

Un año más, la Policía Local de Vícar conmemoró la celebración del día de su patrona, la Virgen del Perpetuo Socorro con una serie de ... actos que tuvo como escenario la Iglesia Parroquial de Puebla de Vícar y el Teatro Auditorio Ciudad de Vícar y en el que participaron agentes, familiares y responsables políticos y policiales.

Los actos se iniciaron con una misa en la Iglesia Parroquial desde donde los asistentes se trasladaron al Teatro Auditorio, donde tuvo lugar la entrega de medallas al agente Javier Padilla que cumplió veinte años de servicio. Un acto que estuvo presidido por el alcalde de Vícar, Antonio Bonilla quien destacó la «excelente labor que la Policía Local realiza de cara a la vigilancia y seguridad en el municipio, en un esfuerzo que todos debemos reconocer». Por su parte, Antonio Bonilla animó a los agentes a continuar en esta labor, «con la eficacia y entrega que les viene caracterizando en los cometidos que tiene encomendados». El acto concluyó con una convivencia de los asistentes.

La Policía Local de Vícar fue implantada en 1979, y desde 2004 se encuentra bajo el patronazgo de la Virgen del Perpetuo Socorro, concedido por la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos de la Santa Sede. Durante los primeros veinticinco años, la Policía Local de Vícar, celebraba su fiesta patronal en la festividad de los Santos Ángeles Custodios.