Roquetas

La construcción de estos columbarios se justifica por la creciente demanda de los ciudadanos. IDEAL

El Pleno de Vícar aprueba la modificación de la ordenanza municipal sobre cementerios

Los vecinos de Vícar disponen ya de columbarios en el cementerio donde depositar las cenizas de sus difuntos

J. C.

Vícar

Domingo, 9 de noviembre 2025, 12:31

El Cementerio Municipal de Piedra Rodá dispone ya de un total de cien nuevos columbarios donde los vecinos de Vícar van a poder depositar las ... cenizas de sus familiares fallecidos. Para la prestación de este nuevo servicio, el Pleno del Ayuntamiento de Vícar, en sesión celebrada el pasado lunes en la Casa Consistorial de la Villa de Vícar, aprobó por unanimidad la modificación de la ordenanza municipal sobre cementerios para incluir una tasa por su uso.

