El Pleno de Vícar aprueba un centro de aves exóticas en el paraje El Gabirro

El Ayuntamiento de Vícar celebró ayer el primer Pleno del año en el que otros asuntos, se aprobó un proyecto de actuación para la instalación, en suelo no urbanizable, de un centro de fomento y cuidado de aves exóticas, que se ubicará en el paraje El Gabirro, en la zona norte del municipio.

El complejo se instalará en una superficie de 15.000 metros cuadrados y ha sido impulsado por la entidad Aviario Vícar SL. Contempla la instalación de jaulas desmontables para albergar aves, así como la construcción de dos naves, una para loros yacos y otra para almacén, además de plantaciones de árboles tropicales para el enriquecimiento ambiental del lugar donde vivirán las aves.

El punto salió adelante con el apoyo de todos los grupos y la única abstención del concejal no adscrito Rafael Ruda. El edil fue uno de los pocos presentes en esta primera sesión plenaria, que fue seguida de forma telemática por la mayoría de los miembros de la Corporación. Únicamente el alcalde, Antonio Bonilla, así como los portavoces de los grupos municipales y el secretario municipal asistieron de forma presencial tras la suspensión del Pleno del 30 diciembre por la covid-19.

La sesión de ayer debatió siete mociones, cuatro de ellas presentadas por el concejal no adscrito, de las que solo una, la relativa a la publicación de toda la información sobre los convenios firmados por las ONG que participan en la estrategia Eracis, salió adelante, con la sola abstención del PP. Las otras tres, rechazando el pasaporte covid, proponiendo un recinto ferial y el establecimiento de medios de transporte gratuito para menores en verano, fueron rechazadas.

Igualmente fue rechazada la moción de Vox para la ubicación de una zona de reposo para camioneros en el Parque Comercial Viapark , que únicamente contó con el apoyo del no adscrito e Izquierda Unida. El PSOE la rechazó al considerar que el lugar propuesto no es el apropiado, ya que interferiría en los negocios allí ubicados, además de entender que debería impulsarlo la iniciativa privada y no el Consistorio.

La última moción, del PP, instaba a la mejora de la higiene democrática en el entorno político municipal, y se topó con los votos en contra de los concejales socialistas, que descalificaron la exposición de motivos, «que es una expresión perfecta de la higiene democrática que reclama, y está repleta de insultos y mentiras». En el debate, el alcalde, volvió a pedir al PP, «lealtad institucional y nobleza».