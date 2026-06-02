El Pleno Municipal insta a la Junta de Andalucía a la construir el tercer instituto en Vícar

El Pleno Municipal de Vícar celebró esta mañana una nueva sesión ordinaria donde el instituto de Cabañuelas y la línea de autobús que conecta esta ... barriada con el IES La Puebla fueron los claros protagonistas. Dos asuntos en materia de educación que, a pesar de contar con el apoyo generalizado de todos los grupos, no estuvo exento de discrepancias en los argumentos.

Así, el primer debate llegaba con la propuesta de Alcaldía solicitando a la consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional la construcción urgente de ese tercer instituto y la no supresión de la línea de autobús escolar, que tanto malestar está provocando entre las familias y la comunidad educativa.

Un asunto que, como recordaba el alcalde, Antonio Bonilla, «he trasladado personalmente a la consejera en las diferentes ocasiones en las que ha visitado nuestro municipio». Sin embargo, la última respuesta obtenida fue «que hay otros centros más masificados y que la prioridad para construir el instituto de Cabañuelas es a medio plazo. Estamos hablando, por lo tanto, de un periodo de 8 a 12 años», afeaba Antonio Bonilla al portavoz del Partido Popular, José Manuel Manzano.

Asimismo, recordó el presidente de la corporación que el Ayuntamiento «hace cuatro años que puso a disposición de la Consejería una parcela para este proyecto» del que aún no hay ningún avance.

Paralelamente, desde el equipo de Gobierno se defendió el mantenimiento del transporte escolar que da servicio a los menores que, precisamente, tienen que trasladarse de Las Cabañuelas a Puebla de Vícar por no contar con un centro de Educación Secundaria Obligatoria propio «y que la Junta de Juanma Moreno acaba de suprimir».

A pesar de contar con el voto a favor por unanimidad del Pleno, la controversia llegó con la moción presentada por el Partido Popular para la creación de una línea municipal de transporte que supla la retirada de la actual.

En este sentido, tanto PSOE como Vox estuvieron de acuerdo en que «es un sinsentido. Es una moción mal hecha basada en un decreto que dice, explícitamente, que las competencias en materia de educación son de la Consejería», citaba Alejandra Ceballos, portavoz del grupo de Vox.

Asimismo, Luz María Fernández, portavoz del PSOE, reconoció creer que «retirarían esta moción después de votar a favor para instar a la Consejería a que no suspenda el servicio. Es una competencia de la Junta de Andalucía, no corresponde a los municipios asumir el servicio de transporte escolar y están tomando el pelo a los ciudadanos pasando por alto que es el gobierno de Juanma Moreno el que ha recortado este servicio que tanto falta hace».

Finalmente, la propuesta Popular fue rechazada con el voto en contra de los grupos de PSOE y VOX, y el voto a favor de cinco de los seis componentes del Partido Popular, al abstenerse uno de sus miembros.

La sesión del Pleno concluyó con la reflexión del alcalde, quien ha recordado a todos los presentes «nuestro compromiso y deber con los ciudadanos de este municipio. Gobierne quien gobierne en la Junta de Andalucía o en el Gobierno de España, no vamos a ceder ni un milímetro cuando se trate de las necesidades e intereses de los vicarios».