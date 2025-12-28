El Pleno aprueba varias iniciativas para la mejora del personal del Ayuntamiento de Vícar

El Pleno del Ayuntamiento de Vícar, en la última sesión de este año 2025 celebrada el pasado 23 de diciembre, aprobó por unanimidad varias iniciativas, ... todas ellas relacionadas con la plantilla del Ayuntamiento.

Concretamente, se dio el visto bueno al protocolo contra la violencia y el acoso laboral en el Ayuntamiento, un documento en el que se regula la importancia de unas relaciones basadas en el respeto entre los trabajadores municipales para evitar casos de acoso u hostigamiento en el entorno laboral.

La última sesión del Pleno sirvió para que cada grupo hiciera llegar sus felicitaciones de Navidad tanto al resto de los concejales como a los ciudadanos de Vícar. El alcalde, Antonio Bonilla, deseo a todos felices fiestas «y que el año que viene sea generoso para todos, sobre todo en salud». Bonilla concluyó «deseando a los ciudadanos de Vícar lo mejor».

Asimismo, la Corporación Municipal aprobó una adaptación de las ayudas incluidas en el Fondo municipal de Acción Social, y la Relación y el Catálogo de Puestos de trabajo. Documentos ambos de una gran utilidad y con los que se regulan y establecen las condiciones de la plantilla de trabajadores del Ayuntamiento. En este sentido, la portavoz del Gobierno Municipal, Luz María Fernández, señaló que «una vez más Antonio Bonilla cumple con sus vecinos y con sus trabajadores».

Finalmente, se aprobó una moción del PP para solicitar reforma del Estatuto Marco sanitario, incorporando algunas de las demandas de los sindicatos, como mejoras en las condiciones de jubilación, la reducción de la jornada a 35 horas semanales y ajustes en las retribuciones. La propuesta fue aprobada, si bien por parte del equipo de Gobierno se hizo condicionada a que «se dé traslado a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, que es la que tiene las competencias en materia de Salud».

En este punto, el alcalde, Antonio Bonilla, advirtió que «con esta iniciativa el PP lo que realmente pretende es desviar la irresponsabilidad en materia de salud de la Junta de Andalucía para achacársela al Gobierno». «El PP tiene por qué callarse porque la Salud en Andalucía está en el vagón de cola del país», dijo la edil socialista.