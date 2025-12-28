Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen del Pleno del Ayuntamiento de Vícar. IDEAL

El Pleno aprueba varias iniciativas para la mejora del personal del Ayuntamiento de Vícar

El Consistorio da el visto bueno al protocolo contra el acoso, al catálogo de puestos de trabajo y medidas sociales

J. Cortés

Vícar

Domingo, 28 de diciembre 2025, 20:02

El Pleno del Ayuntamiento de Vícar, en la última sesión de este año 2025 celebrada el pasado 23 de diciembre, aprobó por unanimidad varias iniciativas, ... todas ellas relacionadas con la plantilla del Ayuntamiento.

