El Pleno aprueba el incremento de efectivos y medios para Guardia Civil

El municipio de Vícar celebró el pasado lunes una nueva sesión plenaria donde, entre otros asuntos, se aprobó la adhesión al Manifiesto Institucional de la ... FAMP (Federación Andaluza de Municipios y Provincias) por el Día de Andalucía. Una declaración institucional con la que se defienden el carácter, cultura y particularidades que definen a los andaluces y andaluzas pero, además, donde se «potencia el papel del municipalismo», como señalaba la portavoz del Gobierno Municipal, Luz María Fernández.

También resultó favorable la moción del Partido Popular sobre el incremento de los efectivos y medios materiales de la Guardia Civil en el puesto de Vícar.

El conjunto de los grupos del Pleno coincidieron en el reconocimiento de la labor de los agentes así como una apuesta por su refuerzo. En este sentido, el alcalde, Antonio Bonilla, manifestó la «continua comunicación y negociación» realizada desde la institución municipal, no solo para la llegada de más efectivos, sino para la dotación de material e infraestructura.

A este respecto, señalaba el regidor municipal la «firme apuesta por la seguridad» y «compromiso de este Gobierno» con sus vecinos y vecinas. Entre los ejemplos citados como muestra de este compromiso se encuentran la cesión de la parcela municipal al Ministerio para la construcción del nuevo cuartel de Guardia Civil, la instalación de cámaras de tráfico o las de vigilancia 360º en espacios como la Plaza Cervantes.

Asimismo, «la cultura de la seguridad es una prioridad para el gobierno de Antonio Bonilla», defendió la portavoz Luz María Fernández, destacando los «tres nuevos agentes de Policía Local que ya están realizando sus prácticas en la academia» o la próxima publicación de nuevas plazas para el cuerpo.

Asimismo, la propuesta del Partido Popular en la que solicitaban a Subdelegación del Gobierno el incremento de agentes de la Guardia Civil en el puesto de Vícar, aprobada por unanimidad, fue defendida por el portavoz del grupo municipal del PP, José Manuel Manzano, que explicó que «a pesar de que el puesto de Vícar está diseñado para unos 65 agentes, que dan cobertura a Vícar y La Mojonera, la realidad es que cuenta solo con unos 22 efectivos en servicio activo, debido a vacantes no cubiertas, traslados por comisión de servicios o a las bajas, por tanto, ante esta tónica general, los vecinos del municipio acaban no denunciando los delitos porque no hay agentes ni para poner una denuncia».

En términos de criminalidad, se extrae del informe del Ministerio de Interior que desde que no gobierna el PP en España, 2017, los delitos aumentaron «alarmantemente» en relación a 2024. Por delitos, el de homicidios dolosos aumenta hasta un 220%, los delitos contra la libertad sexual con penetración suben un 288%, o el tráfico de drogas que se incrementa en un 75%.

En palabras de Manzano «los datos de criminalidad en la provincia deberían provocar el rechazo del subdelegado del gobierno a la política de desmantelamiento del cuerpo de la Guardia Civil, llevada a cabo por Pedro Sánchez, y la petición formal de más agentes y más medios materiales para disminuir la criminalidad y que los ciudadanos se sientan seguros».

Además, se debatió en pleno la petición del Grupo Popular de la eliminación prendas que oculten el rostro en espacios públicos, y que fue rechazada por el PSOE alegando que no son de su competencia. Asismismo, el portavoz popular les recordó que «ustedes que se dicen feministas votan en contra de la dignidad y la libertad de las mujeres, y, por tanto, están a favor de prácticas que invisibilizan o subordinan a la mujer y que resultan incompatibles con una sociedad libre, democrática y moderna, digan cómo identifican los funcionarios a una mujer con prendas que cubren su rostro cuando va a empadronarse, ¿le preguntan a su marido, a su padre o quizás a su hermano cómo se llama?».

Por último, una petición de los populares que fue rechazada por los socialistas para bonificar los días que no se celebre el mercado de los domingos y para la instalación de WC portátiles. Según explicó José Manuel «no entendemos como los socialistas han votado en contra. Los comerciantes son autónomos y pequeñas empresas y el día que no trabajan no cobran; debemos estarles muy agradecidos por atraer a tantos visitantes al municipio que de otra forma no vendrían, por tanto, un pequeño detalle en la tasa que pagan sería de justicia por los días que no hay mercado. Además, es necesaria la instalación de WC y su señalización en el recorrido tanto para visitantes como para comerciantes».