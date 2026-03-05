Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Uno de los momentos vividos en el pleno celebrado en el Ayuntamiento de Vícar. IDEAL

El Pleno aprueba el incremento de efectivos y medios para Guardia Civil

Vícar ·

Además, se debatió en pleno la petición del Grupo Popular de la eliminación prendas que oculten el rostro en espacios públicos

J. Cortés

Vícar

Jueves, 5 de marzo 2026, 19:08

Comenta

El municipio de Vícar celebró el pasado lunes una nueva sesión plenaria donde, entre otros asuntos, se aprobó la adhesión al Manifiesto Institucional de la ... FAMP (Federación Andaluza de Municipios y Provincias) por el Día de Andalucía. Una declaración institucional con la que se defienden el carácter, cultura y particularidades que definen a los andaluces y andaluzas pero, además, donde se «potencia el papel del municipalismo», como señalaba la portavoz del Gobierno Municipal, Luz María Fernández.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan sin vida al estudiante de la UGR desaparecido desde el martes
  2. 2 Fallece el exdelegado de la Junta Antonio Argüelles
  3. 3 Frío polar y avisos por tormentas y nevadas en Granada este viernes: horas y zonas más afectadas
  4. 4 Dos aviones militares de Estados Unidos con destino a Grecia sobrevuelan Granada
  5. 5

    Detenido en Granada tras una persecución de horas que acabó en una caída grave
  6. 6

    Moncloa carga contra el PP por la «interpretación espuria» de la charla de Robles con el embajador de EE UU
  7. 7

    Los Cármenes no bajará su cota: habrá una alternativa por parte del Granada CF
  8. 8 Una mujer le roba 550 euros a un anciano en Granada cuando iba a sacar dinero en el cajero
  9. 9

    Diputación ultima con Valencia la llegada de la primera conexión aérea entre Granada y el Levante
  10. 10 La UGR busca voluntarios que quieran perder peso en un estudio sobre horarios de comida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Pleno aprueba el incremento de efectivos y medios para Guardia Civil

El Pleno aprueba el incremento de efectivos y medios para Guardia Civil