Planificar metas y trabaja motivación: objetivos para la prevención del absentismo escolar en Vícar

El Programa de Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar del Ayuntamiento de Vícar continúa trabajando con los menores y sus familias a través de ... diversos talleres y actividades. En este sentido, en las últimas semanas dicha actividad se ha centrado en el establecimiento de metas realistas y alcanzables que sirvan como fuente de motivación.

Así, los menores participantes en el programa han plasmado sus objetivos en forma de pequeños pasos a seguir y creando planes de acción con horarios, fomentando la persistencia y el pensamiento positivo y viendo los errores como oportunidades de aprendizaje. La estructura seguida en las sesiones ha sido la siguiente: establecer y planificar metas, ya que en esta fase se determinan objetivos definidos como, por ejemplo, subir un punto en la nota de matemáticas en lugar de simplemente mejorar las notas. Además, tener estos objetivos por escrito en un lugar visible ayuda a recordarlos y mantener el enfoque.

A su vez, la organización y habilidades, ya que es importante crear un horario de estudio donde se incluya también el descanso y el resto de actividades diarias para determinar cuáles son las prioridades. En este punto también se ha hecho énfasis sobre la importancia de limitar el uso de dispositivos móviles y que puedan suponer una distracción.

Por su parte, trabajar la motivación es fundamental para alcanzar el éxito de este programa. Por ello, se incide junto a los menores en el esfuerzo y el aprendizaje de los errores sin la búsqueda de la perfección. Además del trabajo con madres y padres, ya que en esta última fase se insta a las madres y padres a compartir con los menores sus propias metas del día a día dando valor al esfuerzo y no solo a las calificaciones finales.

Estas actividades se realizarán siguiendo los objetivos generales del Programa de Prevención, seguimiento y control del absentismo escolar, así como para la atención del alumnado inmigrante para el curso 2025/2026 en el ámbito de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional.