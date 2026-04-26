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Un taller de aprendizaje en en una biblioteca de Vícar. IDEAL

'Planchando el tiempo' y 'Caída y Resurrección', ganadores del XXIX Certamen Mujer y Literatura

Vícar ·

Un año más, el concurso se enmarca en las actividades de conmemoración del 8M impulsado desde el Área de Igualdad y el CMIM

Javier Cortés

Vícar

Domingo, 26 de abril 2026, 11:37

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La XXIX edición del certamen 'Mujer y Literatura' de Vícar ya tiene ganadores tras la deliberación y resolución por parte del jurado. Una propuesta que ... cada año se enmarca en la amplia programación de actos con motivo del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) y que está impulsada por el área de Igualdad junto al Centro Municipal de Información a la Mujer de Vícar (CMIM). Como en ediciones anteriores, el certamen se divide en dos categorías: poesía y relato corto, invitando a la reflexión sobre la igualdad de género y la prevención de conductas machistas y violentas.

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ideal 'Planchando el tiempo' y 'Caída y Resurrección', ganadores del XXIX Certamen Mujer y Literatura

&#039;Planchando el tiempo&#039; y &#039;Caída y Resurrección&#039;, ganadores del XXIX Certamen Mujer y Literatura