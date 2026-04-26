'Planchando el tiempo' y 'Caída y Resurrección', ganadores del XXIX Certamen Mujer y Literatura

La XXIX edición del certamen 'Mujer y Literatura' de Vícar ya tiene ganadores tras la deliberación y resolución por parte del jurado. Una propuesta que ... cada año se enmarca en la amplia programación de actos con motivo del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) y que está impulsada por el área de Igualdad junto al Centro Municipal de Información a la Mujer de Vícar (CMIM). Como en ediciones anteriores, el certamen se divide en dos categorías: poesía y relato corto, invitando a la reflexión sobre la igualdad de género y la prevención de conductas machistas y violentas.

Así, tras analizar los diversos escritos, el jurado resolvió el certamen con los siguientes ganadores, en cuanto a la poesía, las ganadoras fueron 'Caída y Resurrección' de Ana Vega Burgos y 'Mujeres océano' de María Férriz Núñez.

En cuanto a relato corto, el ganador fue 'Planchando el tiempo' de Ana Vega Burgos, que se alzó con el primer premio seguida de Manuel Luque Tapia y su obra 'Un cuerpo sin nombre'.

'Mujer y Literatura' es, como indica su nombre, una actividad ya consolidada que promueve los valores de igualdad y respeto enmarcándose en las actividades entorno al 8M, a la par que promociona e incentiva la cultura a través de la escritura. Por ello, la entrega de premios tendrá lugar el próximo viernes coincidiendo con el acto de inicio de la XXVI Antorcha de las Letras.