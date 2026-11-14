El plan 'Vícar Verde' forma a una quincena de usuarios en jardinería

El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, hizo entrega este viernes de los diplomas de certificado de profesionalidad a los participantes del Programa de Empleo y ... Formación Vícar Verde. Una ocasión que el regidor municipal aprovechó para desear a todos ellos «el mayor provecho de esta experiencia que, sin duda, repercutirá positivamente en el desarrollo de vuestras carreras laborales».

En el acto de entrega celebrado la mañana de este viernes en el edificio administrativo de Puebla de Vícar participaron también el concejal de Personal, Recursos Humanos y Seguridad Ciudadana, Evaristo López, así como los profesionales responsables de la formación de los beneficiarios. De esta forma, los catorce usuarios recibieron su certificado de profesionalidad de operaciones básicas en viveros y centros de jardinería.

Programa

El programa de formación dual Vícar Verde daba comienzo el pasado 19 de junio extendiéndose hasta el 25 de septiembre. En este periodo de tiempo, los participantes pusieron en marcha un vivero en las instalaciones municipales de El Boliche con la creación de un invernadero y una zona de umbráculo para el crecimiento de semillas y el rescate de plantas. También colaboraron en el arreglo de plantas y maceteros ornamentales y realizaron diversas actuaciones en zonas verdes del municipio como el Bulevar Ciudad de Vícar.

Tras completar este primer ciclo de formación, ya se encuentran inmersos en un nuevo certificado de jardinería de nivel 2 para la instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes, de 390 horas de duración. Finalmente, ya en el mes de marzo, pasarán a realizar el certificado de albañilería de operaciones auxiliares de acabados rígidos y urbanización, con el que se cerrará este intenso ciclo formativo y experiencial.

Asimismo, el Ayuntamiento de Vícar cuenta actualmente con dos Programas de Empleo y Formación financiados con cargo a los Presupuestos Generales del Estado a través del Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) del Ministerio de Trabajo y Economía Social, y gestionados por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía.

Concretamente, se trata de Vícar Verde y Vícar Accesible para la formación en jardinería y albañilería respectivamente. Estos cuentan con una duración de un año (del 19 de junio de 2026 al 18 de junio de 2027) donde los beneficiarios pasarán por las distintas modalidades abordando teoría y práctica.