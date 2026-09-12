El plan Eracis en Vícar celebra sus I Juegos Acuáticos en familia

El equipo Eracis+, en colaboración con el área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Vícar y las entidades del tercer sector integrantes del programa: Inserta ... Andalucía, Codenaf, Engloba, Humanitarios sin Fronteras, Protegidas e Innova Almería, celebraron los I Juegos Acuáticos en Familia Eracis+ Vícar. La jornada sirvió para despedir el período estival a las puertas del nuevo curso escolar, reuniendo a más de 70 asistentes en el Parque del Libro de La Gangosa.

Durante toda la mañana, las familias se volcaron en una completa programación de actividades acuáticas y juegos cooperativos diseñados para todas las edades. Entre las dinámicas más aclamadas destacaron la petanca acuática, la canasta de esponjas, la pesca de patos de goma, las ágiles carreras de vasos y la clásica guerra de globos de agua.

Como broche final, los asistentes disfrutaron de una espectacular fiesta de la espuma en la que niños, jóvenes y adultos se empaparon de diversión y compartieron un inolvidable fin de fiesta. A su vez, el alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, asistió a la actividad acompañado por los concejales de Servicios Sociales, Almudena Jiménez y Cristian Díaz.

Durante el desarrollo de los juegos, el regidor municipal tuvo la oportunidad de conversar de forma cercana con padres e hijos para conocer sus impresiones de primera mano, destacando que «es una gran satisfacción comprobar cómo las familias de nuestro municipio se implican y disfrutan de estos espacios de encuentro, que nos permiten estrechar lazos entre vecinos y ofrecer a los más pequeños un espacio de ocio cercano, divertido y saludable».

Por su parte, el equipo técnico de Eracis+ valoró muy positivamente la jornada, destacando la importancia del trabajo en red y la estrecha colaboración entre todas las entidades implicadas para hacer posible el desarrollo con éxito de este evento.

Esta acción promovida por el equipo Eracis+ Vícar se enmarca dentro del Plan Local de Inclusión Social creado por el Ayuntamiento de Vícar para su participación en la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social, Eracis+, que está cofinanciada por la Unión Europea y la Junta de Andalucía. Para contactar y formar parte de la red de entidades y agentes que trabajan por la inclusión social en Vícar lo podrán hacer a través del correo electrónico daflores@vicar.es.