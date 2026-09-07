La Piscina Municipal de Vícar finaliza los cursos de verano con participación de 200 niños

Antonio Bonilla acompañó a los 40 niños y niñas de Vícar que finalizaron su curso intensivo de natación en la Piscina Municipal. Se trata de ... la clausura del tercer turno y con el que se pone punto y final a la temporada estival. Una temporada que el alcalde calificó como «excelente» destacando una vez más la participación de las familias así como el trabajo desempeñado por los monitores y técnicos de las instalaciones.

Junto al alcalde, participaron en la entrega de diplomas las concejalas Francisca Hernández y Gracia Montoro, así como los monitores de la piscina y las familias de los menores. En total, 200 niños y niñas pasaron por las instalaciones municipales durante los meses de verano (divididos en tres turnos) a los que se suman cuatro grupos de más de 65 años cuyas clases se desarrollaron durante todo el mes de julio y agosto.

Los cursos intensivos de natación en Vícar constituyen una gran oportunidad para cientos de niños y niñas que cada verano aprenden a nadar o perfeccionan sus técnicas. Así, ésta se consolida como una de las actividades más demandadas de la temporada dando continuidad a las clases de otoño e invierno. Además de los cursos intensivos de verano, la Piscina Municipal de Vícar ofrece clases para todas las edades y modalidades coincidiendo con el curso escolar.

De esta forma, desde el lunes 31 de agosto y durante toda la semana comenzó el plazo de solicitud para la reserva de plazas. El procedimiento, como en años anteriores, comenzará con la solicitud de cita previa a través de la página web del Ayuntamiento de Vícar según la modalidad que se desee cursar y que puede consultarse en la misma página web.

Una vez conseguida la cita online, la inscripción se formalizará presencialmente en la Piscina Municipal en la fecha y hora indicada en la cita previa. De esta forma, el curso 2026-2027 de natación, aquasport y escuela de espalda dará comienzo a principios de octubre, a partir del jueves, día 1.