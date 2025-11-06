Piden modificar el ángulo de las plazas del aparcamiento para evitar accidentes

El grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Vícar, a través de su portavoz Alejandra Ceballos, ha registrado una moción para el pasado Pleno ... en el que se va a solicitar al Gobierno del Partido Socialista la modificación del ángulo de 90º a 60º respecto a la acera para todas las plazas de aparcamiento del Bulevar Ciudad de Vícar.

El motivo, tal y como ha explicado la portavoz de VOX, es que «actualmente existen dos problemas, el primero de ellos es para aparcar, ya que el conductor se ve obligado a invadir el carril izquierdo para poder girar lo suficiente y estacionar dentro de los límites del aparcamiento, ocasionando atascos en ambos carriles».

Además, Ceballos ha explicado que «el segundo inconveniente que existe es que, cuando un conductor va a retirar su vehículo, tiene que sacarlo casi por completo de la zona de aparcamiento a ciegas para poder visualizar si viene circulando o no otro vehículo en cualquiera de las dos carriles». Algo que «puede ocasionar accidentes tal como ya han ocurrido».

De hecho, «la DGT recomienda que los ángulos de los aparcamientos en batería sean de 60º o de 45º respecto a la acera. Por eso desde VOX proponemos que se modifiquen los actuales por la primera de esas recomendaciones, ya que con eso sería suficiente para mejorar la seguridad y facilitar la salida del aparcamiento», detalla Ceballos.

Por último, la edil de VOX en el Ayuntamiento de Vícar ha concluido asegurando que «llevar a cabo esta iniciativa va a suponer una mejora de la circulación en el Bulevar».