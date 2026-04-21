Más de 50 de personas se suman al proyecto de Tractor Gump por la Leucemia Infantil

Más de medio centenar de personas se sumaron este domingo a la primera Social Gump impulsada por Francisco Martín (Tractormman) con la colaboración del Ayuntamiento ... de Vícar. Dentro del proyecto solidario (Tractor Gump) del corredor vicario, la Social Gump es un encuentro junto a deportistas, aficionados y personas en general que quisieron sumarse a una jornada de deporte al aire libre para visibilizar a la organización Unoentrecienmil.

El escenario para esta primera cita fue el Centro Comercial Viapark desarrollándose a lo largo de toda la mañana. Sobre la acogida del encuentro, Francisco Martín ha señalado sentirse muy contento con la participación destacando la presencia de «mayores y niños, nietos y abuelos, atletas aficionados, corredores expertos» y, lo más importante, «personas que quizá no venían a correr pero sí contribuyen a dar visibilidad a la causa». Se cumplen así los objetivos principales de la Social Gump: «dar difusión a la causa solidaria del proyecto y hacer que cualquiera se pueda sumar y ser parte del mismo».

Precisamente la colaboración es otro de los pilares fundamentales que ha destacado el popularmente conocido como Tractormman (ahora con su reto Tractor Gump). «Estamos muy agradecidos a todos los que se acercaron a correr y caminar con nosotros así como al Ayuntamiento de Vícar por ofrecernos un espacio seguro donde reunirnos y llevar a cabo la jornada aportando además avituallamiento para todo el mundo».

Así, de esta primera experiencia de éxito surgen nuevas ideas para futuras fechas animando a «municipios, empresas y clubes a colaborar con la organización de otras Social Gump». De hecho, la segunda edición ya tiene fecha y será el día 21 de junio en Tíjola.

La Social Gump celebrada en la mañana de este domingo consistía en un recorrido de 2km que todo aquel que lo quisiese podía completar corriendo o caminando sin la necesidad de inscripción previa. No se trata de una competición deportiva, sino de una quedada donde la práctica deportiva contribuye a dar visibilidad a la ONG Unoentrecienmil para la investigación de la leucemia infantil.

Entre las formas de colaborar se encontraban también la compra de merchandising, las donaciones directas a la fundación o el dorsal solidario (con el que además se podrá participar en próximos sorteos). Por otra parte, toda la jornada estuvo tematizada con la película Forrest Gump (en la que se inspira el proyecto) de manera que hubo sorpresas como un photocall emulando el mítico banco desde el que el protagonista narra toda su historia, o la mítica caja de bombones que porta, reconvertida en Caja de Ilusiones.

30.000 kilómetros por la investigación

Francisco Martín iniciaba el pasado mes de octubre su reto deportivo- social más ambicioso hasta el momento: correr 30.000 kilómetros en 3 años, 2 meses y 14 días tal y como en la película de ficción Forrest Gump. Así veía la luz el proyector Tractor Gump cuya finalidad es dar visibilidad y recaudar lo máximo posible para la fundación Unoentrecienmil.

Tras seis meses desde su inicio, Francisco Martín continúa hablando de «ilusión» para completar una hazaña que «desde el punto de vista deportivo sería genial, pero lo que verdaderamente me mueve es el fin social con el que nació todo esto». Una tarea compleja que, a pesar de una pequeña lesión en el mes de enero, continúa adelante acumulando ya alrededor de 4.700 kilómetros recorridos.