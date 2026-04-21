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Imagen grupal de los participantes de la iniciativa en Vícar. IDEAL

Más de 50 de personas se suman al proyecto de Tractor Gump por la Leucemia Infantil

El Centro Comercial Viapark acogió este domingo la primera quedada Social Gump, impulsada por el corredor Francisco Martín junto al Ayuntamiento de Vícar

Javier Cortés

Vícar

Martes, 21 de abril 2026, 12:38

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Más de medio centenar de personas se sumaron este domingo a la primera Social Gump impulsada por Francisco Martín (Tractormman) con la colaboración del Ayuntamiento ... de Vícar. Dentro del proyecto solidario (Tractor Gump) del corredor vicario, la Social Gump es un encuentro junto a deportistas, aficionados y personas en general que quisieron sumarse a una jornada de deporte al aire libre para visibilizar a la organización Unoentrecienmil.

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Más de 50 de personas se suman al proyecto de Tractor Gump por la Leucemia Infantil