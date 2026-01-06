Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Varios trabajadores se encargan de limpiar una calle de Vícar. R. I.

Más de 50 personas se benefician del plan Andalucía Activa

Vícar ·

A lo largo de un año se han realizado 56 contrataciones con funciones a desempeñar en las diferentes áreas municipales

J. C.

Vícar

Martes, 6 de enero 2026, 23:31

Comenta

El programa de empleo Andalucía Activa en Vícar ha finalizado tras beneficiar a un total de 56 personas a lo largo del último año. Se ... trata de un proyecto para la empleabilidad y adquisición de experiencia laboral subvencionado por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, con cargo a los fondos recibidos del Servicio Público de Empleo Estatal y al cuál se adhirió el Ayuntamiento de Vícar el pasado mes de noviembre de 2024.

