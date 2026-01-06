Más de 50 personas se benefician del plan Andalucía Activa

El programa de empleo Andalucía Activa en Vícar ha finalizado tras beneficiar a un total de 56 personas a lo largo del último año. Se ... trata de un proyecto para la empleabilidad y adquisición de experiencia laboral subvencionado por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, con cargo a los fondos recibidos del Servicio Público de Empleo Estatal y al cuál se adhirió el Ayuntamiento de Vícar el pasado mes de noviembre de 2024.

Desde entonces y hasta diciembre de 2025 han participado en dicho programa 56 personas de entre 18 y 35 años, así como mayores de 45. Del total de puestos de trabajo, 5 han sido sustituciones y 3 de las personas beneficiarias contaban con certificado de discapacidad.

Desde el Área de Personal, Recursos Humanos y Seguridad Ciudadana se señala que el objetivo de este programa es ofrecer una primera experiencia laboral (en los casos de quienes aún no cuenten con ella), así como mejorar sus oportunidades de empleabilidad ofreciéndoles nuevas herramientas. Asimismo, el desempeño de las funciones llevadas a cabo por el personal contratado repercute positivamente en la localidad repartiéndose en las diferentes áreas municipales.

Dentro del marco de Andalucía Activa, no solo se ha proporcionado empleo a 56 personas (en contrataciones de 6 meses de duración), sino que también se han organizado sesiones formativas para la mejora de sus posibilidades al término del programa. En dichas jornadas se han trabajado herramientas de búsqueda de empelo o el desarrollo de habilidades de comunicación para superar con éxito una entrevista de trabajo, entre otras.

El Ayuntamiento de Vícar apuesta por la adhesión a programas como el presente con el que ofrecer nuevas oportunidades de los vecinos y vecinas así como mejorar su calidad de vid