Roquetas

Libro que se presentará en el municipio. IDEAL

Patricia Suárez protagonizará el primer encuentro literario en 2026 en Vícar

La Biblioteca María Moliner de Vícar acogerá la presentación de su último poemario, Sorolla fue tu voz

J. C.

Vícar

Domingo, 4 de enero 2026, 18:58

Comenta

La escritora y filóloga Patricia Suárez protagonizará el próximo evento literario en la Biblioteca María Moliner de Barrio Archilla- Cañada Sebastiana. Lo hará para presentar ... su última publicación Sorolla fue tu voz el miércoles 7 de enero a las 18.30h.

