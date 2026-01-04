Patricia Suárez protagonizará el primer encuentro literario en 2026 en Vícar

La escritora y filóloga Patricia Suárez protagonizará el próximo evento literario en la Biblioteca María Moliner de Barrio Archilla- Cañada Sebastiana. Lo hará para presentar ... su última publicación Sorolla fue tu voz el miércoles 7 de enero a las 18.30h.

A través de su libro, Patricia Suárez plantea cómo «la poesía busca alargar las palabras hasta destronar la filosofía de la convencionalidad de los términos, en busca de otra: Quién eres cuando las sílabas de Sorolla / caen al pintar las letras de tu nombre. Tu voz fue porque no habló Sorolla, sino que la nomenclatura se convierte en símbolo estético de una metáfora universal». Así, en Sorolla fue tu voz, se atraviesan escenarios de época y geografía urbana para preguntar entre mitos, realidades y quimeras: Qué es la ficción: la confesión del débil o el disfraz del gigante.

En cuanto a la autora, Patricia Suárez es graduada en Lengua Española y sus Literaturas y está especializada en Comunicación por la Universidad de Oviedo. Actualmente investiga la recepción del Quijote en la novela española contemporánea. Es vicepresidenta cultural y didáctica de la asociación de filólogos SOPHVM y coordinadora del proyecto de poesía en asturiano, Asturian Writers.

La escritora ha dirigido El Escrito, programa de música y literatura nacional, y presentado la sección literaria de Play Presta. Además de Sorolla fue tu voz, ha publicado Limerencia (2017), La flor cortada (2019), La genealogía de los espejos (2023) y Telémaco en la garganta (2024), premio en el XIII Concurso Literario de la Universidad de Oviedo.

Desde la Red de Bibliotecas de Vícar se acerca la lectura a los vecinos y vecinas a través de encuentros literarios, presentaciones, clubes y todo tipo de actividades. Así, el objetivo no es solo promover el hábito de la lectura sino crear comunidad entorno a la cultura.