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Antonio Bonilla, alcalde de Vícar, en la procesión de La Borriquita. IDEAL

La pasión de Semana Santa ya se siente en las calles de Vícar

Los vecinos han asistido con júbilo a los primeros encuentros con motivo del Viernes de Dolores y Domingo de Ramos

J. C.

Vícar

Lunes, 30 de marzo 2026, 20:11

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Los barrios de Vícar han dado la bienvenida, con solemnidad y júbilo, al inicio de Semana Santa en este 2026. De esta forma, los primeros ... actos tenían lugar con motivo de la celebración de los Dolores de la Virgen el pasado viernes con la procesión de la imagen de Nuestra Señora de la Pasión en Puebla de Vícar. El alcalde, Antonio Bonilla, ha tomado parte de estos cultos destacando el papel de los vecinos y vecinas a través de su participación así como el de todos los hermanos y hermanas de las cofradías.

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