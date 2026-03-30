La pasión de Semana Santa ya se siente en las calles de Vícar

Los barrios de Vícar han dado la bienvenida, con solemnidad y júbilo, al inicio de Semana Santa en este 2026. De esta forma, los primeros ... actos tenían lugar con motivo de la celebración de los Dolores de la Virgen el pasado viernes con la procesión de la imagen de Nuestra Señora de la Pasión en Puebla de Vícar. El alcalde, Antonio Bonilla, ha tomado parte de estos cultos destacando el papel de los vecinos y vecinas a través de su participación así como el de todos los hermanos y hermanas de las cofradías.

Por su parte, las palmas y ramas de olivo lucieron este domingo en las calles de La Gangosa, Las Cabañuelas y Puebla de Vícar como parte de un Domingo de Ramos muy emotivo que quedará en el recuerdo. Destaca en este sentido la primera salida de la Borriquita a hombros de los niños y niñas de la hermandad de Puebla de Vícar, procesionando en los alrededores de la parroquia.

La programación continuará en todo el territorio municipal a partir de este mismo martes con la misa y bendición de Crismas a las 12.00h en La Gangosa, dando paso al Jueves y Viernes Santo. Precisamente estas dos fechas se consolidan como los actos centrales de la Semana Santa Vicaria, cobrando especial peso en La Gangosa y Puebla de Vícar, respectivamente.

No obstante, la pasión y muerte de Cristo llega a todos los barrios de Vícar a través de la programación específica de cada parroquia. En cuanto al itinerario y recorrido de las procesiones, estos se darán a conocer desde el perfil de Policía Local de Vícar en redes sociales. A este respecto, desde el Ayuntamiento de Vícar se apunta a la colaboración de los efectivos de Policía Local así como voluntarios de Protección Civil para el normal desarrollo de las celebraciones garantizando siempre la seguridad de los ciudadanos.