El Parador de Vícar celebra sus Fiestas en honor a San Cirilo durante tres días

El extenso calendario festivo de Vícar sigue avanzando a lo largo del verano. Si la pasada semana fue La Gangosa, la que festejaba a su ... Virgen del Carmen, llega ahora el turno de la zona vicaria de El Parador, con la celebración este fin de semana de sus fiestas patronales en Honor a San Cirilo.

En su saluda de fiestas, el alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, se dirigió a los vecinos de este núcleo a los que ha animado «a tomar la calle y a disfrutar de unos merecidos días de descanso en este entrañable y familiar universo del Parador vicario».

El programa empieza el viernes con actividades pensadas para los más pequeños, con el globo viajero y un desafío de lanzamientos desde las 11.00 horas de la mañana. Ya por la tarde, a las 19.00 horas, habrá una merienda para niños y un tablero loco en el Centro Socio Cultural de El Parador.

El plato fuerte será el sábado y el domingo con muchísimas actividades, entre las que destacan por la mañana Fiestas de Colores, del Agua y de la Espuma para los niños, antes de que comience la feria del mediodía. Por la tarde más juegos infantiles con carrera de cintas y de huevos y el desafío del vaso, para dar paso después, a las 20.00 horas la ofrenda floral al patrón y la solemne misa, acompañada del Coro Rociero A Nuestro Aire, que tendrá lugar en la Ermita de San Cirilo, y en la que los vecinos de la barriada mostrarán su fervor a su patrón. Por la noche, y tras la coronación del Rey, la Reina y la Dama Infantil, la primera de las verbenas, desde las 22.30 horas, con la actuación de la Orquesta Fábula Show en la Plaza de San Cirilo.

La jornada del domingo dará comienzo a las 8:00 horas de la mañana con un maratón de caminar y un desayuno vecinal desde las 10.00 horas, antes de los Juegos tradicionales en la plaza para los más pequeños, con el gran torneo del juego de la silla, juegos de agua, retos y regalos sorpresa, aunque los platos fuertes de la jornada serán, al mediodía con un arroz para todos y la tradicional Romería a partir de las 20.00 horas y la segunda de las verbenas, amenizada en esta ocasión por el Dúo Reencuentro desde las 23.00 horas en la Plaza de San Cirilo, con la que se pondrá el broche de oro para estas fiestas tan entrañables.