Organizan un curso de auxiliar técnico en actividades deportivas

La Cámara de Comercio de Almería organiza un curso de auxiliar técnico en actividades deportivas en el municipio de Vícar. Este taller se encuentra enmarcado ... dentro del programa Talento Joven, que está dirigido a personas de entre 16 y 29 años desempleadas e inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

El curso, que es presencial y será impartido por José Antonio Uceda, consta de 180 horas, y empieza el próximo martes 5 de mayo de este año. Para poder inscribirse en este taller de de auxiliar técnico en actividades deportivas en el municipio de Vícar necesario llamar al número 950 18 17 16.

La llegada de esta nueva oportunidad de formación y empleo en Vícar llega gracias al trabajo del Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Vícar a través de su equipo ERACIS+ y en colaboración con Cámara de Comercio de Almería. Esta acción se enmarca dentro del Plan Local de Inclusión del Ayuntamiento de Vícar, para su participación en la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (ERACIS+), cofinanciada por la Unión Europea y la Junta de Andalucía.

A su vez, el programa de 'Deporte y Naturaleza' realizará la próxima cita, penúltima de la programación de este año, el día 12 de abril, con un recorrido por la zona alta del Torcal de Antequera, para conocer su famoso paisaje kárstico, lleno de formaciones rocosas caprichosas y senderos estrechos entre laberintos de piedra.

Las inscripciones para esta salida ya están abiertas en la Casa de la Juventud y el Deporte (Avenida Escritor Fernando Cano Gea, 56), de lunes a viernes en horario de mañana de 8.00 horas a 15.00 horas.