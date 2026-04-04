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Un niño nadando en la Piscina Municipal de Vícar. IDEAL

Organizan un curso de auxiliar técnico en actividades deportivas

El curso es presencial y será impartido por José Antonio Uceda, que además constará de unas 180 horas

J. C.

Vícar

Sábado, 4 de abril 2026, 13:00

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La Cámara de Comercio de Almería organiza un curso de auxiliar técnico en actividades deportivas en el municipio de Vícar. Este taller se encuentra enmarcado ... dentro del programa Talento Joven, que está dirigido a personas de entre 16 y 29 años desempleadas e inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

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