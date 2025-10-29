Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una de las charlas impartidas en el municipio vicario. IDEAL

Operarios municipales reciben formación en Prevención de riesgos en trabajos especiales

Vícar ·

Las sesiones abordan diversos aspectos como tratamiento del amianto y el uso de plataformas elevadoras

J. C.

Vícar

Miércoles, 29 de octubre 2025, 23:20

Comenta

Operarios de los servicios públicos municipales están participando en una nueva acción formativa incluida dentro del programa del Departamento de Prevención de Riesgos Laborales de ... la Concejalía de Empleo del Ayuntamiento de Vícar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido el dueño de un bar de Granada por cobrar hasta 22.000 euros en consumiciones a un anciano
  2. 2 El empresario Tomás Olivo, dueño del Nevada Shopping, compra el Serrallo Plaza
  3. 3 Registrados tres terremotos en un solo día en la provincia de Granada
  4. 4 Las horas críticas en las que se esperan fuertes tormentas en Granada este miércoles
  5. 5

    Empieza el derribo del edificio comercial frente a Trauma, donde se construirán 56 viviendas
  6. 6 Los 43 municipios de Andalucía que han recibido un SMS de aviso rojo por el temporal
  7. 7 Moreno pide máxima prudencia a los andaluces y contacta con el Gobierno por el aviso rojo por lluvias
  8. 8 Estos son los 19 nuevos bomberos que amplían el cuerpo de Granada
  9. 9 Un terremoto de magnitud 4,2 y epicentro en el Mar de Alborán se deja sentir en Granada y Almería
  10. 10 ¿Qué supermercados y centros comerciales de Granada abren el festivo del 1 de noviembre?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Operarios municipales reciben formación en Prevención de riesgos en trabajos especiales

Operarios municipales reciben formación en Prevención de riesgos en trabajos especiales