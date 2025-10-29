Operarios municipales reciben formación en Prevención de riesgos en trabajos especiales

Operarios de los servicios públicos municipales están participando en una nueva acción formativa incluida dentro del programa del Departamento de Prevención de Riesgos Laborales de ... la Concejalía de Empleo del Ayuntamiento de Vícar.

Se trata de un programa de Prevención de Riesgos Especiales. Este ciclo de acciones formativas servirá para que los trabajadores municipales que por su dedicación se encuentran expuestos a situaciones de especial riesgo, obtengan la capacitación y los conocimientos suficientes sobre cómo actuar ante cada situación.

El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, ha destacado la apuesta permanente del Ayuntamiento de Vícar por la formación de sus empleados, «que es vital para garantizar su propia seguridad en el ejercicio de su actividad laboral y al mismo tiempo, permiten que su ejercicio laboral redunde en un mayor beneficio para los propios ciudadanos».

En este sentido ha señalado que desde el Departamento de Riesgos Laborales de la Concejalía de Empleo se está trabajando en la programación de distintos cursos en distintos ámbitos de la gestión municipal para mejorar la formación de los trabajadores municipales.

Durante varias sesiones entre el presente mes de octubre y el de noviembre, los trabajadores recibirán adiestramiento sobre el riesgo derivado de la presencia de amianto y el uso de EPIs, formación en trabajos en espacios confinados o en altura, trabajos con movimientos de tierras o sobre manejo de plataformas elevadoras.

La acción formativa la están llevando a cabo varios profesores especialistas en estas materias, pertenecientes al Servicio de Prevención Ajeno del Ayuntamiento de Vícar, y está dirigido especialmente a trabajadores de los servicios de fontanería, albañilería, electricistas y mantenimiento.