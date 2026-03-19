La Olimpiada de Mayores de Vícar se va de ruta entre Guardias Viejas y Almerimar
Unas 200 personas aprovecharon el buen ritmo para esta actividad junto al mar
J. C.
Vícar
Jueves, 19 de marzo 2026, 13:09
La XVIII edición de la Olimpiada de Mayores de Vícar retomó la pasada semana su actividad senderista con un paseo de seis kilómetros y medio ... junto al mar, entre los núcleos de Guardias Viejas y Almerimar.
Un recorrido totalmente llano, en una pista dura con dificultad media-baja, durante el que, como viene siendo habitual, hubo tiempo para realizar varias paradas para el avituallamiento, y para realizar ejercicios de gerontogimnasia y relajación. La mañana soleada y el buen tiempo reinante acompañó a las 200 personas inscritas para esta nueva salida.
La Olimpiada de Mayores, junto con el Programa Deporte y Naturaleza, son las dos actividades con el senderismo como eje central que organiza el Ayuntamiento de Vícar a lo largo de todo el año. Ambas se han consolidado como una oportunidad para el encuentro de pensionistas y jubilados, en el primero de los casos, y para un público mucho más heterogéneo, en el segundo, y cada día están siendo seguidas por un mayor número de participantes.
Esta temporada la Olimpiada de Mayores tiene previstas numerosas salidas de senderismo tanto urbano como rural, a las que hay que añadir encuentros, visitas y torneos de petanca, actividades dirigidas a los mayores del municipio, que se enmarcan dentro del programa genérico de Envejecimiento Activo. La próxima salida será el día 22 de abril, con una ruta entre Almócita y Padules.
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