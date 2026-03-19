Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Senderistas a unos metros del Castillo de Guardias Viejas. IDEAL

La Olimpiada de Mayores de Vícar se va de ruta entre Guardias Viejas y Almerimar

Unas 200 personas aprovecharon el buen ritmo para esta actividad junto al mar

J. C.

Vícar

Jueves, 19 de marzo 2026, 13:09

Comenta

La XVIII edición de la Olimpiada de Mayores de Vícar retomó la pasada semana su actividad senderista con un paseo de seis kilómetros y medio ... junto al mar, entre los núcleos de Guardias Viejas y Almerimar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El médico granadino y los nueve andaluces elegidos entre los mejores doctores de España
  2. 2 Mercadona lanza una campaña de contratación masiva de cara al verano con sueldos de hasta 2.300 euros
  3. 3 El regalo de CaixaBank a sus clientes que afecta a las empresas
  4. 4

    Un helicóptero militar aterriza de emergencia en Pinos Genil tras chocar con un cable
  5. 5 Apuñalado un policía nacional que fue a mediar en una discusión entre madre e hijo en su casa de Baza
  6. 6 Un terremoto de magnitud 4.4 se deja sentir en Granada y otras cinco provincias andaluzas
  7. 7 Prohibido sentarse en el poyete de la Carrera del Darro y otras normas para la Semana Santa de Granada
  8. 8

    La última canción de Alba
  9. 9

    Sierra Nevada, la cuarta estación de esquí del mundo con más nieve, con espesores de 4 metros
  10. 10 Así será la nueva calle Baden Powell con una plataforma única y jardines renovados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Olimpiada de Mayores de Vícar se va de ruta entre Guardias Viejas y Almerimar

La Olimpiada de Mayores de Vícar se va de ruta entre Guardias Viejas y Almerimar