La Olimpiada de Mayores de Vícar regresaba con una ruta por la Universidad de Almería hasta el Cable Inglés

La ruta, primera de la temporada y de unos siete kilómetros y medio, congregó a unos 180 mayores

J. C. Vícar Sábado, 15 de noviembre 2025, 13:56 Comenta Compartir

La Olimpiada de Mayores ha vuelto una temporada más con su formato habitual de recorridos senderistas, tanto urbanos como rurales, tras el parón veraniego.

En ... esta ocasión, los 180 inscritos han visitado la capital para hacer un recorrido de unos siete kilómetros y medio entre la Universidad de Almería y el Cable Inglés, desde donde pudieron disfrutar de unas hermosas vistas de la ciudad y de la zona portuaria.

La escasa dificultad orográfica que presentaba el recorrido de hoy y la buena meteorología que ha acompañado a los pensionistas y jubilados vicarios, ha hecho que hayan podido disfrutar de una excelente jornada junto al mar. Con esta actividad, como ha recordado el alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, «el Ayuntamiento mantiene un año más su objetivo de ofertas a un sector importante de la población como es el de pensionistas y jubilados, para alcanzar unos niveles de vida mucho más saludables, además de fomentar la relación entre ellos. El desarrollo de actividades en la naturaleza, las jornadas de convivencia, la liga de petanca o las jornadas acuáticas, afirma Antonio Bonilla «llenan de contenido este programa, que además de poner a prueba la buena condición física de los participantes, propicia el estrechamiento de lazos entre los miembros del colectivo».

