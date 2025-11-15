Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Foto de familia en la capital almeriense. R. I.

La Olimpiada de Mayores de Vícar regresaba con una ruta por la Universidad de Almería hasta el Cable Inglés

Vícar ·

La ruta, primera de la temporada y de unos siete kilómetros y medio, congregó a unos 180 mayores

J. C.

Vícar

Sábado, 15 de noviembre 2025, 13:56

Comenta

La Olimpiada de Mayores ha vuelto una temporada más con su formato habitual de recorridos senderistas, tanto urbanos como rurales, tras el parón veraniego.

En ... esta ocasión, los 180 inscritos han visitado la capital para hacer un recorrido de unos siete kilómetros y medio entre la Universidad de Almería y el Cable Inglés, desde donde pudieron disfrutar de unas hermosas vistas de la ciudad y de la zona portuaria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Rescatan a una mujer atrapada bajo un autobús en un accidente múltiple en el Zaidín
  2. 2 Un hombre sufre una muerte súbita en Padul y los sanitarios de Emergencias consiguen reanimarlo
  3. 3

    «Hemos escuchado unos golpetazos muy fuertes y luego un alarido desgarrador»
  4. 4 Todos los municipios de Granada en alerta por lluvias muy fuertes: estas serán las horas críticas
  5. 5

    Detienen y dejan en libertad a los primeros cuatro agentes que declaran por la trama de la Policía Local de Granada
  6. 6 Oleada de solidaridad en Las Gabias con la familia de la pequeña fallecida: «Lo han perdido todo, no vamos a quedarnos parados»
  7. 7 Aviso por la tormenta que puede dejar hasta 60 litros esta noche en Granada
  8. 8

    La Academia de Bellas Artes de San Fernando pide la demolición total del hotel Reuma
  9. 9

    Cuatro pretensiones de fichajes supeditadas al futuro de Martin Hongla
  10. 10 Diputación hace efectiva la compra de la casa de los Dengra por 1,2 millones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Olimpiada de Mayores de Vícar regresaba con una ruta por la Universidad de Almería hasta el Cable Inglés

La Olimpiada de Mayores de Vícar regresaba con una ruta por la Universidad de Almería hasta el Cable Inglés