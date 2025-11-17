La Olimpiada de Mayores de Vícar recorre enclaves del Valle del Andarax

La Olimpiada de Mayores, en su formato habitual de recorridos senderistas por la geografía urbana y rural de la provincia, ha retomado esta semana la ... actividad con una bella travesía a lo largo del Valle del Andarax, con un recorrido ligero entre las localidades de Fondón, Benecid y Laujar de Andarax. Una ruta que se ha dividido en dos jornadas, la de este martes 12 de noviembre y una segunda el jueves de la semana próxima, y para las que se han inscrito cerca de 180 mayores del municipio. El recorrido del pasado martes de poco más de cinco kilómetros y de dificultad media, ha estado acompañado por una excelente meteorología, en una agradable jornada disfrutada por todos.

Una ruta que discurrió entre acequias y zonas de ribera con abundante vegetación, y otras de rambla semidesértica, en una jornada soleada y de agradable temperatura. Durante las casi dos horas de sendero, los mayores aprovecharon para realizar ejercicios de gerontogimnasia y relajación, así como para reponer fuerzas con un desayuno saludable.

Tras la segunda ruta a Fondón, Benecid y Laujar del jueves día 20, la próxima cita será, ya en diciembre, con una ruta que discurrirá entre los municipios de Huécija, Terque y Alhabia y que se dividirá también en dos salidas, fechadas inicialmente para los días 3 y 11 de diciembre.

La Olimpiada de Mayores se ha consolidado como una oportunidad para el encuentro de pensionistas y jubilados, siendo cada vez más el número de participantes. Esta temporada, el programa cuenta con numerosas salidas de senderismo urbano y rural, a las que hay que añadir encuentros, visitas y torneos de petanca.

El desarrollo de actividades en la naturaleza, las jornadas de convivencia, la liga de petanca o las jornadas acuáticas, afirma Antonio Bonilla «llenan de contenido un programa, que además de poner a prueba la buena condición física de los participantes, propicia el estrechamiento de lazos entre los miembros del colectivo». Con esta actividad, como ha recordado el alcalde, «el Ayuntamiento mantiene un año más su objetivo de ofertas a un sector importante de la población como es el de pensionistas y jubilados, para alcanzar unos niveles de vida mucho más saludables, además de fomentar la relación entre ellos».

Hay que destacar una vez más el buen ambiente de camaradería que ha rodeado la actividad de hoy, de un programa que es todo un referente dentro de Andalucía y que se ha consolidado como una gran oportunidad para el encuentro de pensionistas y jubilados, que gracias a su participación en el mismo han alcanzado unos niveles de vida mucho más saludables, además de estrechar lazos con mayores de otros núcleos y barriadas del municipio.