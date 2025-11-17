Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Foto familiar en un municipio de la Alpujarra almeriense. IDEAL

La Olimpiada de Mayores de Vícar recorre enclaves del Valle del Andarax

Los senderistas recorrieron las localidades de Laujar de Andarax, Benecid y Fondón

J. C.

Vícar

Lunes, 17 de noviembre 2025, 02:08

Comenta

La Olimpiada de Mayores, en su formato habitual de recorridos senderistas por la geografía urbana y rural de la provincia, ha retomado esta semana la ... actividad con una bella travesía a lo largo del Valle del Andarax, con un recorrido ligero entre las localidades de Fondón, Benecid y Laujar de Andarax. Una ruta que se ha dividido en dos jornadas, la de este martes 12 de noviembre y una segunda el jueves de la semana próxima, y para las que se han inscrito cerca de 180 mayores del municipio. El recorrido del pasado martes de poco más de cinco kilómetros y de dificultad media, ha estado acompañado por una excelente meteorología, en una agradable jornada disfrutada por todos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Excarcelan a dos heridos graves en un aparatoso accidente en un túnel de Motril
  2. 2 La experta granadina que alerta sobre la lumbalgia: «Vamos directos al precipicio»
  3. 3 Graban el choque de un kamikaze en la autovía de Mijas que deja cinco heridos
  4. 4 El parto sorpresa de una joven que dio a luz en su casa: «No sabía que estaba embaraza»
  5. 5 Aurelio Rojas, el cardiólogo que alerta del alimento de moda: «Debe tomarse bajo control médico»
  6. 6 La casa de dos plantas por menos de 7.500 euros que arrasa en AliExpress
  7. 7 Las chirimoyas de Granada se cuelan en la retransmisión de la NFL de mano de una estrella española
  8. 8 Las quejas de José Alberto y la tensión con Astralaga y Lama al final
  9. 9

    Cinco millones para un supercomputador de Nvidia
  10. 10

    Sierra Nevada pone en marcha los cañones de nieve

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Olimpiada de Mayores de Vícar recorre enclaves del Valle del Andarax

La Olimpiada de Mayores de Vícar recorre enclaves del Valle del Andarax