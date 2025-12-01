La Olimpiada de Mayores de Vícar realiza una visita por de Huécija, Terque y Alhabia

La Olimpiada de Mayores de Vícar celebró hace unos días una nueva entrega con la que esta iniciativa municipal cierra el mes de noviembre. En ... esta ocasión los participantes de esta olimpiada recorrieron alrededor de cinco kilómetros, entre las localidades almerienses de Huécija, Terque y Alhabia.

Los excursionistas recibieron la visita del alcalde, Antonio Bonilla, que acudió a despedirles antes de la salida para desearles una excelente jornada senderista. A primera hora de la mañana y desde la explanada del Ayuntamiento, cerca de un centenar de personas mayores procedentes de Llanos de Vícar y Puebla de Vícar, partieron hacía las localidades del Bajo Andarax, para disfrutar de una divertida jornada al aire libre, en la que el frío no impidió el normal desarrollo de la actividad.

Una jornada de convivencia en la Naturaleza, sin renunciar al ejercicio físico, que contribuyó a fomentar la práctica deportiva saludable de un colectivo que cada vez se implica en mayor número en este programa y que cuenta con el reconocimiento no solo de los propios mayores, sino del resto de la sociedad vicaria, y que en 2009 lo obtuvo también a nivel andaluz, con la consecución del Premio Progreso.

Antes de que finalice el presenta año quedarán otras dos actividades, una nueva ruta por estas tres localidades del Bajo Andarax para un segundo grupo de mayores y el 3 de diciembre la tradicional convivencia navideña del colectivo de mayores y pensionistas, que este año tendrá como destino la bodega Cuatro Vientos, en la localidad alpujarreña de Murtas.