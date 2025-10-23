Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Cartel anunciador del evento. R. I.

Oktober Fest Vícar prepara una edición llena de música, animación y gastronomía

Los días 24, 25 y 26 de octubre, el municipio contará con este gran evento

J. C.

Vícar

Jueves, 23 de octubre 2025, 01:20

Comenta

Vícar se prepara este fin de semana para celebrar la tercera edición del Oktober Fest, un festival que aúna música y gastronomía inspirándose en la tradición alemana. Durante el viernes, sábado y domingo la Plaza Anfiteatro de La Gangosa acogerá este gran evento que contará con varias food trucks, un mercadillo de artesanías y animación infantil.

La apertura del III Oktober Fest Vícar comenzará a partir de las 14.00 horas del viernes con los primeros visitantes del fin de semana. A partir de las cinco de la tarde (viernes y sábado) habrá juegos infantiles y animación que continuarán, ya a las 19.00 horas, con la actuación de Dj Water Party. También participarán, amenizando la noche, el Grupo Cristal (desde las 21.30 horas) y Dk Evaesencia (00.00 horas).

Una nueva sesión de juegos infantiles abrirá la jornada del sábado desde las 12.00 horas junto a la actuación de Dj Simon durante el medio día. Ese mismo día se sumarán a la fiesta Dj Evaesencia con actuación a las 18.30h horas y 00.00horas, así como el Grupo Reconversión a las 21.30 horas.

Por último, el domingo comenzará a las 12.00 horas y terminará a las 17.00 horas de la tarde con animación, actividades infantiles y la música de DJ Fixi. Además de las diversas propuestas gastronómicas para todos los paladares, otra de las grandes protagonistas de este festival es la cerveza Paulaner, bebida oficial del Oktober Fest.

