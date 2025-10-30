Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Así se encontraba la fachada del Ayuntamiento de Vícar este miércoles, con el nombre ya perfectamente visible para los ciudadanos. IDEAL

Las obras de eficiencia energética del Ayuntamiento de Vícar están al 99% de ejecución

El traslado de trabajadores al Consistorio está previsto para finales de noviembre o principios de diciembre, por la casi finalización de estas obras

Javier Cortés

Vícar

Jueves, 30 de octubre 2025, 20:51

Comenta
Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los padres de la estudiante de la UGR fallecida se personan en la investigación judicial
  2. 2 Cuatro heridos por una deflagración de gas en un ático de un edificio en Atarfe
  3. 3 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  4. 4 Gran obra en la Circunvalación de Granada: un nuevo carril, otra glorieta, ramales y adiós a una salida
  5. 5 Tomás Olivo, dueño de doce centros comerciales y un icónico edificio en el Centro de Granada
  6. 6 Los municipios granadinos en los que se sintió el terremoto de magnitud 4.2
  7. 7

    La Universidad de Granada vende su solar del Camino de Ronda por 1,5 millones de euros
  8. 8 Descubren a un depredador sexual reclamado por Alemania oculto en una comuna hippie de Granada
  9. 9 El avispón oriental llega a Granada: detectan un ejemplar en una finca de Motril
  10. 10 Así va ser el Festival Japonés Matsuri que se celebra en Granada este fin de semana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Las obras de eficiencia energética del Ayuntamiento de Vícar están al 99% de ejecución

Las obras de eficiencia energética del Ayuntamiento de Vícar están al 99% de ejecución