Las obras del Centro de Interpretación de Vícar avanzan a buen ritmo

El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, visitó hace unos días las obras del futuro Centro de Interpretación de la Sierra de Gádor- Valle de Vícar ... que evolucionan a buen ritmo. «Nos llena de ilusión ver cómo este espacio se va transformando y cómo, muy pronto, se convertirá en punto de encuentro para las ciencias, innovación e investigación», señaló el alcalde del municipio vicario.

Con un presupuesto superior al millón de euros, este espacio vanguardista pensado para la ciudadanía se incluye en el PAI para la Modernización de Vícar y está cofinanciado por los Fondos FEDER.

Una cuantía que permitirá el diseño de un edificio de dos plantas con una superficie construida de aproximadamente 617 metros cuadrados. En su interior se albergarán las zonas de recepción e información, sala audiovisual, sala de exposiciones, además de una sala polivalente y una terraza con vistas a la Sierra de Gádor.

En cuanto a la temática que se podrá ver en este gran espacio cultural estaría centrado en los vestigios históricos desde la cultura argárica, el paso del Imperio romano, la llegada de los musulmanes llegando hasta nuestros días. La minería también tendrá un papel clave en el museo dada la importancia que tuvo este trabajo en Vícar, sobre todo a partir de mediados del 1800.

Además, el centro cultural contará con temáticas referentes a la agricultura, con el objetivo de recopilar todo lo que se haya desarrollado en el Valle de Vícar y en el entorno municipal.

A su vez, la Villa de Vícar es una joya orográfica, medioambiental desde el punto de vista histórico. De hecho, todas las civilizaciones que pasaron por Almería dejaron su huella en la villa de Vícar.

El museo además de aumentar la cultura en el municipio y de atraer turistas, es otra forma de potenciar la educación, una de las mayores prioridades del Ayuntamiento de Vícar, que recibió varios galardones a nivel autonómico, nacional e internacional y apuesta por este tema. Asimismo, el centro de Interpretación Sierra de Gádor - Valle de Vícar y el Museo Etnográfico es una actuación recogida en el Plan de Actuación Integrado de Vícar, cofinanciado en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España 2021-2027.

A su vez, el periódico IDEAL ya informó el pasado 23 de septiembre de 2023 de este gran proyecto cuando explicó que el Ayuntamiento de Vícar, con el objetivo de darle mayor peso a las iniciativas culturales contaría con un nuevo museo en la Villa de Vícar. Concretamente, el Consistorio Municipal adquirió una casa histórica situada en la Plaza de la Inmaculada, muy cercana a la localización del Ayuntamiento de Vícar.

Dicha casa histórica para convertirse en el museo era necesario que sufriera unas remodelaciones internas y algunas adaptaciones para que pueda ser un nuevo centro cultural de vanguardia en el municipio y en la provincia.

Plan de Actuación Integrado

Por su parte, el Plan de Actuación Integrado de Vícar, en el que se incluye este centro de interpretación, se articula en torno a tres grandes áreas y comprende un total de 124 actuaciones. La primera de esas áreas contempla medidas de eficiencia energética y economía circular; la segunda con actuaciones de carácter medioambiental, que permitirán mejorar zonas verdes tanto en el Bulevar Ciudad de Vícar, como el Bulevar de la Paz, y otras actuaciones como el desarrollo de espacios deportivos y sostenibles al aire libre.

Por último, el tercer proyecto está enfocado a la 'Conservación y Protección de Ecosistemas: Hacia una Ciudad más Segura y Resiliente'. Se trata de una de las líneas de trabajo más destacadas por el importante ahorro que supondrá para las arcas municipales a través de la sectorización de la red de agua, automatización y eficiencia de la gestión.