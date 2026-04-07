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Una de las escenas que se representan en el espectáculo. IDEAL

La obra 'Far West' llega a Vícar

La compañía de teatro de humor gestual, Yllana, rinde homenaje al mundo de las películas del oeste

J. C.

Vícar

Martes, 7 de abril 2026, 16:31

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El área de Cultura del Ayuntamiento de Vícar ha programado una nueva cita teatral, en este caso con una obra de humor gestual a cargo ... de la compañía Yllana, con su última producción, 'Far West', con la que esta laureada compañía teatral quiere rendir un homenaje cargado de risas al mundo de las películas del oeste. La representación tendrá lugar el próximo día 25 de este mes desde las nueve de la noche en el Teatro Auditorio Ciudad de Vícar.

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