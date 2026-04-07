La obra 'Far West' llega a Vícar

El área de Cultura del Ayuntamiento de Vícar ha programado una nueva cita teatral, en este caso con una obra de humor gestual a cargo ... de la compañía Yllana, con su última producción, 'Far West', con la que esta laureada compañía teatral quiere rendir un homenaje cargado de risas al mundo de las películas del oeste. La representación tendrá lugar el próximo día 25 de este mes desde las nueve de la noche en el Teatro Auditorio Ciudad de Vícar.

Yllana nace en 1991 como compañía de teatro de humor gestual, aunque en la actualidad ha diversificado su actividad ofreciendo distintas prestaciones en el mundo de las artes escénicas y el audiovisual. Por un lado, se dedica a la creación, producción y distribución de espectáculos, eventos y formatos audiovisuales y por otro gestiona espacios teatrales y desarrolla diferentes proyectos en el ámbito cultural. Los miembros de Yllana son Juan Francisco Ramos, Marcos Ottone, David Ottone, Joseph O´Curneen y Fidel Fernández.

En estos 31 años de carrera Yllana ha producido un total de 37 espectáculos teatrales, pero esta vez viene a Vícar con una nueva propuesta con la que se adentran en un mundo salvaje y sin ley; visitando tribus indias, cantinas de mala muerte, desiertos llenos de peligros, duelos al sol, grandes persecuciones, y lo hacen, como en todo buen western, con mucha acción.

La idea es llegar hasta la gente y provocar carcajadas a base de muecas, onomatopeyas, situaciones cómicas a porrillo y una escenografía simple pero bien aprovechada durante las casi dos horas que dura la representación. Las entradas se encuentran ya a la venta en la Casa de la Juventud y el Deporte de Vícar al precio de cinco euros.