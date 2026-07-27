La nueva técnica provincial de Eracis Plus conoce la realidad de Vícar

l personal técnico del programa Eracis Plus del Ayuntamiento de Vícar recibió la pasada semana la visita de la nueva técnica de referencia provincial de ... la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de Almería. A su llegada, la técnica pudo conocer los diferentes espacios de trabajo del personal del programa, divididos en este caso entre los centros de Servicios Sociales Comunitarios de Puebla de Vícar y de Gangosa. Tras esto, se realizó la presentación oficial del equipo técnico de la entidad local.

Como parte del encuentro, en el que participó también la nueva psicóloga del programa, aprovechando su reciente incorporación, se realizó una ruta en coche donde se le mostró a la técnica la diversidad y las particularidades de la Zona Eracis Plus de Vícar. Para la realización de esta visita guiada, se contó con el apoyo del callejero virtual creado al inicio del proyecto.

Asimismo, la ruta contó con paradas individuales por las diferentes sedes de las entidades del tercer sector integrantes del municipio (Innova Almería, Engloba, Inserta Andalucía, Humanitarios Sin Fronteras, Codenaf y Protegidas), lo que permitió profundizar en el desarrollo y estado de ejecución de los proyectos y conocer al personal de cada entidad implicado en el trabajo en la zona. Finalmente, la coordinadora del programa y la técnica provincial mantuvieron una sesión de trabajo para repasar la evolución del proyecto, resolver dudas pendientes y definir los próximos pasos a seguir.

El equipo Eracis Plus agradeció a la técnica provincial su colaboración y su interés por conocer sobre el terreno la zona, las entidades y el proyecto de Vícar. Consideramos que es crucial realizar este tipo de visitas para comprender la diversidad de los diferentes territorios de la provincia, así como para aunar información y herramientas que nos ayuden a seguir mejorando y prestando el mejor apoyo a las personas beneficiarias del programa.

Esta acción promovida por el equipo Eracis+ Vícar se enmarca dentro del Plan Local de Inclusión Social creado por el Ayuntamiento de Vícar para su participación en la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social, Eracis+, que está cofinanciada por la Unión Europea y la Junta de Andalucía. Para contactar y formar parte de la red de entidades y agentes que trabajan por la inclusión social en Vícar lo podrán hacer a través del correo electrónico daflores@vicar.es