Los niños de Vícar despedirán el año con deporte en la tercera edición de la Mini San Silvestre

La tercera edición de la Carrera Mini San Silvestre de Vícar harán que las calles de Vícar se llenen de alegría en el penúltimo día ... del año con una actividad deportiva que aúna la práctica del deporte con la diversión y que está dirigida de un modo muy especial a los niños, a los que se les pide que acudan disfrazados.

La Mini San Silvestre tendrá un total de seis recorridos diferentes, que partirán desde las 10.30 de la mañana por la parte interior del bulevar junto a la Rotonda de 2005, y que se establecen en función de las categorías y el año de nacimiento.

Así, los Pre-chupetines, nacidos en 2022 y posteriores (3 años y menores) recorrerán una distancia de tan solo 50 metros, que se irá doblando en las siguientes categorías, Chupetines 2020 – 2021 (4 y 5 años); Pre-benjamines 2018– 2019 (6 y 7 años); Benjamines 2016 – 2017 (8 y 9 años); Alevines 2014 – 2015 (10 y 11 años) 600 metros, hasta llegar a los Infantiles-Cadetes, nacidos entre 2013 y 2010, (de 12 a 15 años), que tendrán que recorrer una distancia de 1200 metros. Todas las carreras serán de ida y vuelta, salvo la categoría Pre-chupetines que correrá 50 metros en línea recta hasta la meta.

Al finalizar la carrera, todos los participantes podrán disfrutar de un avituallamiento navideño, y habrá galardones para los mejores disfraces.