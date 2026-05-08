Los niños de la comunidad gitana de Vícar celebran con manualidades el Día de la Madre

El área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Vicar ha querido conmemorar el día de La Madre con la población gitana del municipio realizando unas ... jornadas para rendir homenaje a todas las madres por su dedicación, esfuerzo y amor incondicional, pilares fundamentales de la familia.

Este día es una ocasión especial para reconocer el papel esencial que desempeñan las madres, invitando a reflexionar sobre el valor del cuidado, la empatía y la fortaleza que representan.

En este contexto, diversas actuaciones conmemorativas se han llevado a cabo desde el programa de comunidad gitana en los barrios de La Cimilla, La Lomilla y Las Cabañuelas, los más pequeños entre otras actividades han creado unos regalos para sus madres en modo de agradecimiento del esfuerzo que realizan diariamente, a través de manualidades con flores, cajas y una carta.

El día de la madre empezó a celebrarse en España en Madrid y en algunas otras ciudades como Valencia, Barcelona y Sevilla el 4 de octubre de 1926, cuando se les dio flores a los más pequeños para que las regalasen a sus madres con la finalidad de enseñarles no solo respetar a sus madres sino también a las madres de los demás y a las mujeres en general.

Estas actividades se realizaron siguiendo los objetivos generales del Programa de Comunidad Gitana en el ámbito de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, para el ejercicio 2026.