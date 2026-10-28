La música de los 90 será protagonista de la Gran Castañada de Vícar

La Gran Castañada de Vícar regresa el próximo sábado 7 de noviembre con una nueva edición donde la música y el encuentro vecinal se convierten ... en protagonistas. Se trata de una de las citas otoñales más demandada dentro de la programación cultural del Ayuntamiento de Vícar. Así lo constató el alcalde, Antonio Bonilla, recordando que «este es un evento donde participan familias, jóvenes y mayores. Es una jornada donde todo el mundo encuentra su espacio y que cuenta además con un halo acogedor y mágico».

Como en años anteriores, la explanada situada junto al edificio administrativo del Ayuntamiento de Vícar será el espacio donde se desarrolle esta jornada que dará comienzo a partir de las cinco de la tarde. Y lo hará con una sesión de teatro en familia de la mano de Vaivén Circo y la obra Esencial.

A través de este espectáculo donde la danza y el circo se fusionan, la compañía ofrece «una suerte de arquitectura cambiante, en la que cinco personajes juegan, sueñan y emprenden un viaje de aventuras que les llevará a lugares recónditos. Allí, el espectador verá el paso del caos a la armonía, mediante la búsqueda del camino más simple, de la huida de la complejidad para encontrar lo esencial», como detallaron desde la misma.

Con la caída del sol, a partir de las ocho de la tarde, dará comienzo el reparto de castañas junto con la Fiesta de los 90 en la que participarán grandes artistas musicales. En el cartel presentado este año figuran nombres reconocidos como Viceversa, Ku Minerva, Selena Leo o La Banda del Capitán Inhumano, y Dj's locales como Dj Forni y Dj Mara. Así, la diversión y la nostalgia estarán aseguradas a través de míticas canciones del pop, dance o techno para celebrar un nuevo otoño repleto de cultura y tradición.