Mujeres de Vícar disfrutan de una convivencia en París

Medio centenar de mujeres vicarias disfrutaron el pasado fin de semana de la mágica ciudad de París como destino del viaje-convivencia del mes de ... marzo. Una actividad organizada desde el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Vícar que, en el marco de celebración del 8M, propone cada año un nuevo destino para la cita.

Los viajes- convivencia de mujeres (cada año se organizan dos: el primero en el mes de marzo y, el segundo, en la época otoñal) plantean a las participantes la posibilidad de compartir nuevas experiencias con amigas, vecinas y familiares, pero también descubrir nuevas culturas, historias y patrimonios. Este tipo de encuentros ofrecen la oportunidad de reflexionar e intercambiar con otras mujeres vivencias personales en un entorno singular.

La expedición de vicarias partía en la madrugada del viernes día 13 hacia la capital francesa iniciando su recorrido por los diferentes monumentos y enclaves más destacados de la ciudad. Entre los puntos de visita de la primera jornada destacaron Petit Palais, Grand Palais, Ópera Garnier o las famosas Galerias Lafayettes, además de un paseo en Bateaux Mouches por el Río Sena.

Tras la cena y descanso en el hotel, la jornada del sábado daba comienzo desde bien temprano con una visita panorámica por el centro de la ciudad. También hubo tiempo libre para visitar a pie el Barrio Latino y la zona de Notre-Dame, descubriendo sus calles, comercios y gastronomía. Otro de los grandes puntos de interés de este día fue la visita guiada a Montmartre y la basílica de Sacré Coeur.

El último día de este viaje comenzó con una mañana libre en el entorno de la Torre Eiffel hasta el traslado en autobús al Aeropuerto de Orly al mediodía y regreso a España.

El viaje-convivencia de mujeres impulsado por el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Vícar es siempre una actividad de gran éxito donde se involucran mujeres de diferentes generaciones.

Además de esta, en el calendario conmemorativo del 8M se enmarcan muchas otras citas como la pasada gala de Premios Mujeres Referentes, celebrada el 6 de marzo; el Certamen Mujer y Literatura cuyas inscripciones permanecerán abiertas hasta el día 31; o la cena de convivencia del día 28, entre otras.