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Una de las imágenes del viaje en París. IDEAL

Mujeres de Vícar disfrutan de una convivencia en París

El viaje- convivencia se enmarca en las actividades de celebración del 8M

J. C.

Vícar

Jueves, 19 de marzo 2026, 13:04

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Medio centenar de mujeres vicarias disfrutaron el pasado fin de semana de la mágica ciudad de París como destino del viaje-convivencia del mes de ... marzo. Una actividad organizada desde el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Vícar que, en el marco de celebración del 8M, propone cada año un nuevo destino para la cita.

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