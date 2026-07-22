Movilización de la comunidad escolar para la construcción urgente del tercer instituto en Vícar

El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, mostró su apoyo a las movilizaciones emprendidas por la comunidad escolar de Vícar para solicitar a la Junta de ... Andalucía la construcción urgente de un tercer IES para el municipio y para que rectifique su decisión de suspender el transporte escolar, tal como anunció la Consejería de Educación.

La mañana de este martes un centenar de personas pertenecientes a la comunidad escolar de Vícar, se concentraron a las puertas de la Delegación Territorial de Educación para expresar su malestar por la negativa del gobierno andaluz a construir con urgencia el tercer IES de Vícar y por su decisión de suspender el transporte escolar.

El alcalde ya ofreció hace cuatro años a la Junta de Andalucía la cesión de un solar en el Bulevar de La paz, junto al lugar en el que se va a ubicar el nuevo Cuartel de la Guardia Civil, para la construcción de este nuevo IES, y trasladó personalmente a la consejera en reiteradas ocasiones la necesidad de este nuevo instituto para Vícar, «y la respuesta obtenida ha sido que hay otros centros más masificados y que la prioridad para construir el instituto de Cabañuelas es a medio plazo, por lo que estaríamos hablando de un periodo de 8 a 12 años, lo que nos parece inaceptable».

Paralelamente, desde el equipo de Gobierno se defendió el mantenimiento del transporte escolar que la Junta de Juanma Moreno acaba de suprimir y que da servicio a los menores que, precisamente, se ven obligados a trasladarse de Las Cabañuelas a Puebla de Vícar por no contar con un centro de Educación Secundaria Obligatoria propio.

Por otro lado, el alcalde cree que la petición del Grupo Municipal del Partido Popular para que el Ayuntamiento se haga cargo del servicio de transporte «es una verdadera tomadura de pelo a los ciudadanos, puesto que la competencia es exclusiva de la Junta de Andalucía y ni corresponde, ni legalmente sería posible que Vícar asumiera este servicio».

Por último, y como ya manifestó en su día el alcalde, «nuestro compromiso es y va a seguir siendo con los ciudadanos de este municipio, y gobierne quien gobierne en la Junta de Andalucía o en el Gobierno de España, no vamos a ceder ni un milímetro cuando se trate de defender las necesidades e intereses de los vicarios», concluyó.