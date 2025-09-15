La Mojonera impulsa la instalación de dos puntos de recarga para vehículos eléctricos La Corporación aprueba en sesión extraordinaria la aceptación de una subvención de 40.000 euros, con cofinanciación de la Junta y la Diputación

El Ayuntamiento de La Mojonera celebró la mañana del pasado jueves un pleno extraordinario y urgente en el que se aprobó la aceptación y puesta en marcha de una subvención destinada a instalar dos puntos de recarga para vehículos eléctricos en el municipio, con dos tomas por cada punto. La Corporación dio luz verde a la iniciativa con el objetivo de reforzar la movilidad sostenible y ofrecer un nuevo servicio a los vecinos.

La ayuda asciende a 40.000 euros en concurrencia competitiva, articulada por la Junta de Andalucía a través de la Diputación Provincial. Del total, el 70 por ciento (28.000 euros) lo aporta la Junta de Andalucía y 12.000 euros la Diputación Provincial.

Localizaciones distintas

Para mejorar la cobertura y facilitar el acceso, el Ayuntamiento planificó ubicar los dos puntos en localizaciones distintas del término municipal, en lugar de concentrarlos en un único emplazamiento. Esta decisión conlleva un sobrecoste de 14.000 euros que será asumido íntegramente por el Consistorio.

«El acuerdo aprobado hoy nos permite avanzar en la transición energética y responder a una demanda creciente de los conductores de vehículos eléctricos», señaló el alcalde, quien subrayó que «disponemos de la financiación y de la planificación técnica necesaria para poner en servicio las nuevas estaciones cuanto antes». Por su parte, el regidor municipal destacó que «la ubicación en dos zonas distintas ampliará la cobertura y hará más cómodo el acceso para los usuarios».

La convocatoria del pleno obedeció a la necesidad de cumplir los plazos fijados por la Diputación de Almería para formalizar la aceptación de la subvención, que establecían un margen de cinco días. Con esta actuación, el Ayuntamiento de La Mojonera refuerza su compromiso con la modernización de las infraestructuras municipales y la captación de fondos para mejorar los servicios públicos.

Apuesta

Con la aprobación de este proyecto, el Ayuntamiento de La Mojonera reafirma su apuesta por una movilidad más limpia, eficiente y accesible, y seguirá trabajando para que las nuevas infraestructuras entren en funcionamiento en los próximos meses. El Consistorio informará puntualmente de los avances y facilitará toda la información sobre los emplazamientos y plazos de ejecución.

Por otro lado, el alcalde de La Mojonera, José Miguel Hernández, y la concejala de Servicios Urbanos, Rocío Vega, visitaron este miércoles las instalaciones de la piscina municipal junto a responsables de la empresa Aima, adjudicataria de la redacción del proyecto, para tomar mediciones y supervisar los primeros bocetos de la reforma.

La actuación para este proyecto supondrá una inversión de 1,6 millones de euros, financiada a través de los Planes Provinciales de la Diputación Provincial de Almería, y permitirá modernizar y adecuar la piscina municipal a las necesidades actuales de los vecinos y vecinas.