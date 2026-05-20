Más moderno, eficiente y accesible: así fue la reinauguración del Ayuntamiento de Vícar

«Hace casi 38 años inauguramos este Ayuntamiento y hoy lo volvemos a hacer, con todos vosotros, como un edificio más eficiente, moderno y accesible». ... Así se dirigió el alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, a los vecinos y vecinas congregados en la tarde de este martes para celebrar la reapertura del edificio administrativo situado en el Bulevar Ciudad de Vícar.

Una reapertura que se produce después de las obras de remodelación y rehabilitación para la mejora de la eficiencia energética con una inversión de casi un millón doscientos mil euros, con cargo a los Fondos Europeos, Next Generation EU, y encuadrado en el Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Gobierno de España.

Así, la cita de este martes no solo tenía como objetivo el reestreno del edificio, sino la presentación en sociedad de la nueva imagen de «la casa de todos». Y es que, como apuntalaba Antonio Bonilla, «todos y cada uno de los vecinos de Vícar han pasado por estas instalaciones. Lo hacen desde el primer momento en que formalizan su condición como ciudadano en el registro de padrón y continúan a lo largo de sus vidas».

Y es que la puesta de largo de este emblemático espacio municipal es, además, la carta de presentación de Vícar para el resto del mundo. Por este motivo no faltaron al acto representantes de todos los segmentos de población, colectivos, asociaciones, trabajadores municipales y Corporación.

El alcalde aprovechó la ocasión para poner en valor la modernización del Consistorio a través de los Fondos Europeos. «Un proyecto que ha costado cero euros al Ayuntamiento de Vícar» y que redundará en un notable ahorro energético lo que, finalmente, redunda en beneficio de todos los vicarios. Asimismo, recordaba que este acceso a los Fondos Europeos ha sido posible gracias a «unas cuentas saneadas, las de una administración con deuda cero».

Con todo ello, el discurso inaugural concluyó con una declaración de intenciones donde el regidor municipal aseguró que «desde aquí continuamos marcando el camino, trabajando hacia el horizonte de los 50.000 habitantes y el futuro de Vícar».

A su vez, el alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, explicó días antes de que comenzaran estos trabajos que «con esta obra vamos a convertir el edificio administrativo en un lugar de referencia arquitectónica, un edificio icónico para todos los ciudadanos, perfectamente integrado en el tejido urbano, y pensado para cumplir las necesidades de sus trabajadores y de los ciudadanos, y lo vamos a hacer dotándolo de una mayor sostenibilidad, favoreciendo al mismo tiempo un ahorro energético realmente espectacular».

Obras

Las obras consistieron en la rehabilitación exterior mediante una fachada ventilada de piedra natural, que modifica la estética general del edificio a la vez que reduce su mantenimiento.

Además, con el objetivo de adaptar el edificio a la normativa de accesibilidad y utilización, se proyectó un nuevo acceso, mediante un sistema compuesto por atrio de entrada, rampas y escaleras accesibles, fusionando además la arquitectura con las zonas verdes circundantes y mejorando la accesibilidad tanto en la zona de entrada como las zonas de espera, escaleras y rampas y el acceso desde la zona de aparcamiento.

En el interior y para hacer el edificio más habitable, se redistribuye una de las áreas eliminando su división interior y creando un espacio más funcional. Pero la parte más significativa del proyecto es la referida al uso de energías renovables y más eficientes mediante la instalación de placas fotovoltáicas y agua caliente sanitaria, con 60% de aporte solar.

Otras novedades

Junto a ello, se rehabilita y aísla tanto la fachada como la cubierta, la carpintería y los vidrios y se instala un sistema iluminación Led, climatización y calefacción con sistema inteligente, purificadores de aire, y grifería e inodoros ecoeficientes.

Además, se mejora la zona verde perimetral y se instala un depósito para favorecer la reutilización de aguas pluviales para el riego, junto a la instalación en el exterior de puntos de recarga para vehículos eléctricos y la creación de tres plazas de aparcamiento adaptadas.