10 millones de euros para construir los sueños de la futura ciudad de Vícar

El municipio de Vícar está inmerso en varios proyectos con el que aprovechar el crecimiento de población existente, que a finales del primer semestre de ... este año contaba con 29.992 habitantes, para seguir creciendo.

Un museo etnológico, el jardín botánico en la Villa y un Centro de Interpretación serán los próximos proyectos que quiere poner en marcha el Ayuntamiento para darle un cáliz más cultural, verde e histórico a este municipio del Poniente.

Para ello, el Ayuntamiento de Vícar va a recibir un total de 10 millones de euros procedentes de ayudas de Fondos Europeos FEDER destinados a Planes de Actuación Integrados (PAI) de Entidades Locales con el que poder lograr tan ansiados proyectos, que no serán los únicos.

De hecho, el pasado 20 de octubre, el alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, convocó a más de un centenar de personas pertenecientes a los principales colectivos y asociaciones del municipio para hacerles llegar personalmente su satisfacción por haber obtenido este gran montante económico para mejorar la vida de los vecinos de Vícar. El primer edil vicario quiso destacar también que la aprobación de estos fondos para Vícar es consecuencia directa «de un trabajo minucioso, llevado a cabo desde la responsabilidad de todas las áreas y la profesionalidad de los técnicos municipales que han remado junto a los ciudadanos para, entre todos, hacer realidad nuestro proyecto de futuro de la gran Ciudad de Vícar de los 50.000 habitantes».

Una importante noticia para el municipio que permitirá la puesta en marcha de grandes proyectos y un total de 124 actuaciones que para el alcalde «redundarán, indiscutiblemente, en una mejor calidad de vida para todos los ciudadanos de Vícar y en convertir a nuestro pueblo en una ciudad más verde y más segura».

Otros proyectos

El Plan de Actuación Integrado de Vícar se articula en torno a tres grandes áreas y comprende un total de 124 actuaciones.

La primera de esas áreas contempla medidas de eficiencia energética y economía circular, con actuaciones de mejora en la eficiencia eléctrica de edificios municipales, instalaciones deportivas y centros sociales; la segunda con actuaciones de carácter medioambiental, que permitirán mejorar zonas verdes tanto en el Bulevar Ciudad de Vícar, como el Bulevar de la Paz, y otras actuaciones como el desarrollo de espacios deportivos y sostenibles al aire libre como son el skatepark, calistenia o parkour.

Por último, un tercer bloque centrará sus trabajos en la sectorización de la red de agua, la automatización y en la mejora de la eficiencia en la gestión del agua. En este apartado se incluyen propuestas como las ya mencionadas: la creación de un jardín botánico en la Villa, el Museo Etnológico o el Centro de Interpretación que servirán para hacer de Vícar un municipio con mayor atractivo turístico.

Encuentro

El acto tuvo lugar en la Sala Corazón de la Casa de la Juventud y el Deporte, y congregó a más de un centenar de personas entre miembros de la Corporación Municipal, asociaciones, colectivos y ciudadanos en general. El alcalde comentó que «esta es una oportunidad inmejorable para impulsar grandes proyectos dentro del municipio y con los que materializamos la Agenda Urbana», gracias a la resolución favorable de la convocatoria europea que traerá 10 millones de euros en inversiones.

En este sentido, Antonio Bonilla resaltó el papel jugado por los distintos colectivos en la consecución de estas ayudas e insistió en que «sus aportaciones y la implicación ciudadana han sido cruciales» y darán lugar a un importante número de actuaciones que tendrán un enorme efecto transformador para vida de todos».