Miles de personas disfrutan de la música de los 90 en la Gran Castañada de Vícar

La Gran Castañada de Vícar volvió a firmar una jornada de éxito donde la música de los 90 y el ambiente otoñal fueron los grandes ... protagonistas. Se trata de una cita ineludible del calendario cultural vicario donde «cada año nos reunimos junto a familiares, vecinos y amigos para dar la bienvenida a esta nueva época del año», citaba el alcalde Antonio Bonilla.

Durante la tarde y noche del pasado sábado miles de personas se dieron encuentro en la explanada junto al Ayuntamiento de Vícar para disfrutar de una nueva edición del gran evento. La jornada comenzaba con actividades infantiles donde se destaca la aventura musical 'Encuentados'. Por su parte, el gran reparto de castañas asadas comenzaba a las siete de la tarde donde la caída del sol daba paso a la ambientación festiva hasta el inicio de los conciertos.

DJ Forni fue el encargado de calentar motores en esta sesión musical donde primaron los éxitos de los años 90 y década de los 2000. Tras esta, el artista internacional Just Luis hizo su aparición recordando algunos de sus grandes hits como 'American Pie', 'Heartache' o 'Save my life'. Uno de los grandes momentos de la noche llegó de la mano de Raúl, que puso a bailar a todo el público con sus ritmos pop y disco, así como entonando algunas de las baladas que forman parte de la cultura española.

Con una fuerza arrolladora aterrizó sobre el escenario Rebeca para rememorar canciones como 'Duro de pelar', 'Corazón corazón' o 'Solo amante', entre otras. Otra gran artista referente de la música Dance y que tampoco quiso perderse la Gran Castañada de Vícar fue Kriss Orue. Desde muy joven despuntó en el panorama musical con su primer single 'Tonight' iniciando así su carrera musical hasta hoy. Finalmente, DJ Forni volvió a ponerse al frente de la mesa de mezclas para cerrar una noche cultural donde los vicarios y visitantes volvieron a dar claro ejemplo de participación.