Medio centenar de vicarios disfrutan de Cartagena en el viaje de Convivencia de Mayores La jornada se ha desarrollado en una visita cultural recorriendo la historia y patrimonio de la ciudad

Martes, 30 de septiembre 2025

Medio centenar de mayores de Vícar visitaron hace unos días la histórica ciudad de Cartagena, en Murcia, con motivo de uno de los viajes de convivencia que organiza el Ayuntamiento de Vícar.

Acompañados por los concejales del Área de Mayores, Almudena Jiménez y Cristian Díaz, los participantes realizaron una ruta saludable a la vez que descubrían el patrimonio cultural, arqueológico y gastronómico de la ciudad. Durante su estancia, los excursionistas vicarios disfrutaron de una visita guiada al Teatro Romano, desayuno en ruta y almuerzo, y un paseo en catamarán por la costa murciana.

Esta salida a la ciudad de Cartagena es la segunda experiencia del año y es que el pasado mes de mayo se llevó a cabo la primera edición del viaje. Debido al éxito y alta demanda del viaje, se decidió lanzar una segunda fecha para este pasado mes de septiembre.

Por su parte, los viajes de convivencia de mayores se enmarcan dentro del extenso calendario de citas y actividades organizadas desde el Área del Ayuntamiento de Vícar, donde se promueve el envejecimiento activo, hábitos de vida saludables y vida en comunidad.

