Medio centenar de vicarios clausuran los talleres de gerentogimnasia en la Puebla de Vícar Se celebró un desayuno de convivencia para despedir la temporada hasta el inicio del nuevo curso en el mes de octubre

J. C. Vícar Sábado, 9 de agosto 2025, 21:09

Alrededor de 50 usuarios de los talleres de gerontogimnasia de Puebla de Vícar han clausurado el curso esta mañana en un animado desayuno de convivencia. Junto a estos y su monitora, han participado del encuentro el alcalde, Antonio Bonilla, el concejal de Mayores, Cristian Díaz y la concejala de Deportes, Vanesa Lidueña.

Con el inicio del verano y el aumento de las temperaturas «llega el momento de cerrar un nuevo curso donde una vez más nuestros mayores de Vícar, la generación heroica, da una lección de vitalidad, participación y hábitos de vida saludable», ha recordado el regidor municipal. La convivencia clausura de los talleres se ha configurado como una ocasión especial para recordar todo el tiempo compartido a lo largo del curso en una actividad que cada año completa plazas.

Concretamente, la jornada de hoy ha estado protagonizada por las usuarias y los usuarios de los talleres celebrados en el barrio de Puebla de Vícar, en las instalaciones del Teatro Auditorio. Entre los meses de octubre y junio alrededor de 70 personas participan en estas clases que tienen lugar en dos turnos: lunes y miércoles de 09.00 a 10.00 y de 10.00 a 11.00 horas.

«Clausuramos otro curso que llega a su fin pero seguimos trabajando en el próximo donde daremos continuidad a la actividad deportiva y a la vida saludable junto a la comunidad», ha finalizado Antonio Bonilla.