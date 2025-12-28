Medio centenar de senderistas vicarios disfrutan de tres pueblos de la Alpujarra granadina

La quinta salida del programa 'Deporte y Naturaleza' ha despedido el año caminando entre antiguos bancales, acequias y los caminos empedrados que conectan los tres ... pueblos más emblemáticos del barranco: Capileira, Bubión y Pampaneira. Una ruta ideal para descubrir la esencia más pura de la Alpujarra granadina y la singular belleza de su entorno.

Los caminantes iniciaron el camino desde Capileira, el pueblo más alto del Barranco del Poqueira, para emprender una ruta circular de unos doce kilómetros, y 650 metros de desnivel que recorría los tres pueblos del barranco. Cada una de estas tres localidades conserva la arquitectura tradicional morisca, con calles estrechas, tinaos y tejados planos que parecen colgados en la ladera.

Desde lo alto, las vistas del barranco y del Mulhacén al fondo acompañaron a los senderistas mientras descendían y volvían a ascender por un recorrido repleto de historia, color y vida. Una ruta perfecta para saborear el alma de la Alpujarra entre fuentes, flores y tejados blancos. La jornada acabó con un almuerzo de convivencia en un restaurante de Capileira, antes de emprender el regreso hasta Vícar.

Esta ha sido por tanto la última cita senderista del año, ya que el programa no regresará hasta el día 11 de enero, ya en 2026, con una excursión costera al Sendero de las Cuatro Calas en Terreros, en un bello recorrido costero que llevará a los participantes a conocer Cala Invencible, Cala Cerrada, y finalmente la Cala de los Cocedores, en Aguilas.

Las inscripciones para esta salida ya están abiertas en la Casa de la Juventud y el Deporte (Avenida Escritor Fernando Cano Gea, 56) de lunes a viernes en horario de mañana de 8.00 a 15.00 horas. Las inscripciones, con una cuota de participación de 12 euros por persona, se cumplimentarán en la Cta: ES02 2103 5980 9704 6000 0014 (UNICAJA), bajo el nombre de Ayuntamiento de Vícar, jornada de senderismo.