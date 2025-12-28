Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un momento de la jornada en la Alpujarra granadina. IDEAL

Medio centenar de senderistas vicarios disfrutan de tres pueblos de la Alpujarra granadina

El programa 'Deporte y Naturaleza' despide el año con una bella ruta por la Capileira, Bubión y Pampaneira

J. C.

Vícar

Domingo, 28 de diciembre 2025, 01:21

La quinta salida del programa 'Deporte y Naturaleza' ha despedido el año caminando entre antiguos bancales, acequias y los caminos empedrados que conectan los tres ... pueblos más emblemáticos del barranco: Capileira, Bubión y Pampaneira. Una ruta ideal para descubrir la esencia más pura de la Alpujarra granadina y la singular belleza de su entorno.

