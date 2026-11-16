Los mayores de Vícar vivirán su tradicional convivencia navideña en La Envía

El área de Mayores del Ayuntamiento de Vícar desveló cuál será la fecha de la convivencia navideña que cada año reúne a este importante colectivo ... con motivo de las festividades. «El día escogido será el miércoles 2 de diciembre y, como siempre, deseamos que esta sea una nueva cita para el encuentro, la convivencia y el disfrute de nuestra generación heroica», señaló el alcalde, Antonio Bonilla.

El objetivo de este almuerzo, que ya se convirtió en toda una tradición, es propiciar una ocasión para romper la rutina y disfrutar de una jornada de convivencia junto a amigos y vecinos. Asimismo, se configura como una excelente ocasión para estrechar lazos y celebrar de manera activa las fiestas navideñas.

La comida de Navidad será en el Hotel Envía Golf con lo que, además, el Ayuntamiento apuesta por la hostelería y el comercio local promocionando el producto de proximidad. Junto con el almuerzo, la inscripción incluye autobús de ida y vuelta y seguro.

El municipio de Vícar cuenta con el sello distintivo de Ciudad Amigable con las Personas Mayores y entre sus programas específicos se encuentran Envejecimiento Activo o la Olimpiada de Mayores. Por ello, tampoco puede faltar en un encuentro como este la actividad física, que llegará de la mano del baile y las actuaciones musicales en directo.

La reserva de plazas, con un coste de 35 euros por persona, ya está disponible y permanecerá abierta hasta el 25 de noviembre. Para su formalización deberá acudirse a la Oficina de Atención al Mayor situada en el Centro Social de Las Cabañuelas (Plaza Cervantes S/N, primera planta- despacho a) o consultar a través del teléfono 691 34 45 07.