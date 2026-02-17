Los mayores de Vícar viven el Carnaval de Águilas en su viaje de convivencia

Los mayores del municipio de Vícar disfrutaron hoy de su viaje de convivencia, que en esta ocasión ha consistido en una salida al municipio murciano ... de Águilas, donde disfrutaron de su afamado Carnaval.

En este primer viaje-convivencia del año, que organiza el área de Servicios Sociales, Igualdad, Mayores, Colectivos, Salud y Consumo, los mayores participantes han podido contemplar las fantásticas vistas panorámicas que ofrece Águilas y un acceso reservado a uno de los palcos para presenciar el desfile de pasos carnavalescos, una de las actividades de mayor renombre de cuantas se celebran en esta localidad durante sus carnavales, que han sido reconocidos como Fiesta de Interés Turístico Internacional, y que cada año atraen a numerosos turistas nacionales e internacionales.

Esta actividad se enmarca dentro del Programa de Envejecimiento Activo que impulsa el Ayuntamiento de Vícar. Para el alcalde, Antonio Bonilla, «la atención a nuestros mayores y garantizar un envejecimiento activo y una mejor calidad de vida es el mejor tributo que podemos brindar a quienes han hecho de nuestro pueblo lo que hoy es, una gran ciudad con espacio para todos».

«Por eso, -insiste el alcalde- promovemos hábitos de vida saludables y seguros, garantizándoles también que disfruten de momentos de relax y de entretenimiento como el viaje de hoy».

Además de vivir su Carnaval, el viaje incluía una visita a los museos del Carnaval y del actor Paco Rabal, con el acompañamiento de un guía durante toda la jornada, durante la que ha habido espacio también para disfrutar de la gastronomía local en un almuerzo, también incluido en el precio de 35 euros de la actividad. De la misma forma, y antes del regreso se les ofreció una cena pic nic.