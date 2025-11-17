Los mayores de Vícar disfrutarán este año de su convivencia navideña en Murtas
Vícar ·Tendrá lugar el próximo 3 de diciembre con una visita al museo, un almuerzo, y la actuación de un dj
J. C.
Vícar
Lunes, 17 de noviembre 2025, 02:01
El área de Bienestar Social y Familia del Ayuntamiento de Vícar ha anunciado la apertura del plazo para solicitar participar en la tradicional convivencia navideña ... del colectivo de mayores y pensionistas, que este año tendrá como destino la bodega Cuatro Vientos, en la localidad alpujarreña de Murtas.
El próximo día 3 de diciembre será es la fecha de celebración de esta convivencia, a la que tiene previsto acudir Antonio Bonilla, junto a otros miembros del su equipo de gobierno, y que consistirá en una visita a la bodega y la sala de crianza, un almuerzo en el restaurante de la bodega y una fiesta en la que no faltará la música de un Dj y un baile de convivencia.
La salida desde Vícar, se realizará en autobús, con paradas en La Gangosa, Las Cabañuelas, La Puebla, El Parador, Llanos de Vícar y Vícar Pueblo, y el regreso tras el almuerzo y la fiesta. El precio de la actividad es de 25 euros, que incluye el almuerzo, el traslado en autobús, guía acompañante y seguro.
Con esta convivencia se pondrá prácticamente el broche final al amplio programa de actividades del que los mayores vicarios han podido disfrutar a lo largo de este año y será, como viene siendo tradicional, una nueva oportunidad para compartir experiencias y dar la bienvenida a la Navidad.
Las inscripciones podrán realizarse hasta el próximo 26 de noviembre, con un precio de 25 euros por persona, en el Centro Social y Polivalente de Las Cabañuelas, despacho A, o llamando por teléfono al 691344507.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión