Los mayores de Vícar disfrutarán este año de su convivencia navideña en Murtas

El área de Bienestar Social y Familia del Ayuntamiento de Vícar ha anunciado la apertura del plazo para solicitar participar en la tradicional convivencia navideña ... del colectivo de mayores y pensionistas, que este año tendrá como destino la bodega Cuatro Vientos, en la localidad alpujarreña de Murtas.

El próximo día 3 de diciembre será es la fecha de celebración de esta convivencia, a la que tiene previsto acudir Antonio Bonilla, junto a otros miembros del su equipo de gobierno, y que consistirá en una visita a la bodega y la sala de crianza, un almuerzo en el restaurante de la bodega y una fiesta en la que no faltará la música de un Dj y un baile de convivencia.

La salida desde Vícar, se realizará en autobús, con paradas en La Gangosa, Las Cabañuelas, La Puebla, El Parador, Llanos de Vícar y Vícar Pueblo, y el regreso tras el almuerzo y la fiesta. El precio de la actividad es de 25 euros, que incluye el almuerzo, el traslado en autobús, guía acompañante y seguro.

Con esta convivencia se pondrá prácticamente el broche final al amplio programa de actividades del que los mayores vicarios han podido disfrutar a lo largo de este año y será, como viene siendo tradicional, una nueva oportunidad para compartir experiencias y dar la bienvenida a la Navidad.

Las inscripciones podrán realizarse hasta el próximo 26 de noviembre, con un precio de 25 euros por persona, en el Centro Social y Polivalente de Las Cabañuelas, despacho A, o llamando por teléfono al 691344507.