Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una cena de ediciones anteriores. IDEAL

Los mayores de Vícar disfrutarán este año de su convivencia navideña en Murtas

Vícar ·

Tendrá lugar el próximo 3 de diciembre con una visita al museo, un almuerzo, y la actuación de un dj

J. C.

Vícar

Lunes, 17 de noviembre 2025, 02:01

Comenta

El área de Bienestar Social y Familia del Ayuntamiento de Vícar ha anunciado la apertura del plazo para solicitar participar en la tradicional convivencia navideña ... del colectivo de mayores y pensionistas, que este año tendrá como destino la bodega Cuatro Vientos, en la localidad alpujarreña de Murtas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Excarcelan a dos heridos graves en un aparatoso accidente en un túnel de Motril
  2. 2 La experta granadina que alerta sobre la lumbalgia: «Vamos directos al precipicio»
  3. 3 Graban el choque de un kamikaze en la autovía de Mijas que deja cinco heridos
  4. 4 El parto sorpresa de una joven que dio a luz en su casa: «No sabía que estaba embaraza»
  5. 5 Aurelio Rojas, el cardiólogo que alerta del alimento de moda: «Debe tomarse bajo control médico»
  6. 6 La casa de dos plantas por menos de 7.500 euros que arrasa en AliExpress
  7. 7 Las chirimoyas de Granada se cuelan en la retransmisión de la NFL de mano de una estrella española
  8. 8 Las quejas de José Alberto y la tensión con Astralaga y Lama al final
  9. 9

    Cinco millones para un supercomputador de Nvidia
  10. 10

    Sierra Nevada pone en marcha los cañones de nieve

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Los mayores de Vícar disfrutarán este año de su convivencia navideña en Murtas

Los mayores de Vícar disfrutarán este año de su convivencia navideña en Murtas