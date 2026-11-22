Los mayores de Vícar volvieron a disfrutar el pasado miércoles de una nueva entrega del programa Olimpiada de Mayores que les llevó a descubrir encantadores ... rincones de Laujar de Andarax. De esta forma, medio centenar de personas participaron en la expedición, que se repetirá el día 25 con el segundo grupo del programa.

La ruta seleccionada para este mes de noviembre es la Ruta del Vino, que combina tradición entorno a este caldo y la naturaleza. De esta manera, los excursionistas completado una senda entre viñedos y paisajes deslumbrantes con los que descubrir un poco más acerca de la historia del municipio y la producción del vino. Asimismo, esta excursión se configura como una excelente ocasión para disfrutar de una jornada de convivencia en un entorno natural y al aire libre.

El programa Olimpiada de Mayores es una iniciativa que parte del área de Deportes del Ayuntamiento de Vícar combinando senderismo adaptado, actividad física, visitas culturales y convivencia, fomentando así el envejecimiento activo y un estilo de vida más saludable. A lo largo de sus diferentes ediciones cosecharon un gran número de participantes que se suma a la propuesta haciendo gala del carácter participativo de los vicarios.