Mayores del Centro de Estancias Diurnas finalizan el programa de baños en el mar y en piscina

Algo más de una veintena de usuarios del Centro de Estancias Diurnas de Las Cabañuelas participaron a lo largo de este mes de julio en ... las tres citas de un programa, que organiza la empresa Clece Mayores, concesionaria del servicio, con el que se pretendía facilitar su acceso a la playa y a la piscina durante el verano y mitigar así las altas temperaturas.

La actividad consistió en dos jornadas de playa con acceso a la zona de baño adaptada para personas con discapacidad de la playa de Aguadulce, con instalaciones y apoyo de tres técnicos en cada jornada, y una tercera en la piscina de la Villa de Vícar. Para la realización de esta actividad, cada vez más demandada por los usuarios del Centro de Día, colaboraron en el transporte y la atención en el playa tres de los profesionales del centro de estancias diurnas.

A diferencia de años anteriores, los mayores alternaron sus salidas semanales con una jornada en la piscina de la Villa de Vícar. Las salidas tuvieron lugar los miércoles 1, con ocho usuarios, 8, con siete usuarios, y el 15 de julio con una visita de nuevo a la playa adaptada de Aguadulce con ocho usuarios.

El alcalde, Antonio Bonilla, volvió a hacer hincapié en la importancia de «la práctica del deporte y del ejercicio físico en las personas de mayor edad, ya que está comprobado que estilos de vida sedentarios en estas franjas de edad hacen que se multiplique por dos el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo II, u obesidad; y mayores posibilidades de sufrir hipertensión arterial, osteoporosis, cáncer de mama y colon, entre otros».

Por eso y tal como manifestó el alcalde, «con programas como éste de este tipo logramos que nuestros mayores gocen de una mejor calidad de vida y que por tanto, sean más felices».

Las visitas al mar son continuidad de otras actividades relacionadas con la salud y el bienestar de las personas mayores que se realizan desde el Ayuntamiento y que tuvieron su punto álgido en mayo con la celebración del mes de la salud, que se desarrolló en el municipio con talleres y charlas formativas, concursos, juegos, animación, o con el Día Mundial 'Sin Tabaco' entre otras actividades, con las que se buscó promover hábitos de vida saludable entre la población vicaria.