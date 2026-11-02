La IV Marcha Solidaria cerrará este año las actividades del Día Mundial de la Diabetes

El Ayuntamiento de Vícar se suma un año más a las acciones e iniciativas promovidas por la asociación de de afectados de diabetes de Almería, ... Adial, con motivo de la celebración del Día Mundial de las Personas con Diabetes que se celebra el próximo día 14 de noviembre y que este año se centra en el diagnóstico precoz y la reducción del riesgo.

Para ello y con el objetivo de crear conciencia sobre el impacto de esta patología en la salud de las personas y realizar acciones para mejorar su prevención, diagnóstico y manejo, el Ayuntamiento de Vícar quiso volcarse nuevamente con el colectivo de personas afectadas por esta enfermedad, apoyando varias iniciativas que tendrán su jornada central el próximo domingo día 8 en el Palacio de Deportes Ciudad de Vícar.

El objetivo de esta campaña es resaltar la importancia de la acción temprana contra la diabetes porque acelera el acceso al cuidado médico, reduce el riesgo de diabetes y mejora la salud de todos. «Los síntomas de la diabetes tipo 2 pueden ser leves y pasar desapercibidos durante años y se da la circunstancia de que para muchas personas, la primera señal de la enfermedad es una complicación que afecta a los riñones, el corazón, la vista o los nervios», señaló el alcalde de Vícar, Antonio Bonilla.

Las actividades organizadas por la Asociación de Diabetes de Almería, Adial, tendrán lugar el próximo día 8 de noviembre en el Palacio de los Deportes de Vícar, con un amplio programa de propuestas pensadas para toda la familia. La actividad central de la jornada será la IV Marcha Solidaria por la Diabetes, en un recorrido aún por determinar. El precio de la inscripción es de cinco euros y las personas interesadas podrán inscribirse en las actividades a través de los teléfonos 633458010 y 615392017.

Dentro del apoyo municipal a este colectivo, la fachada del Ayuntamiento se iluminará de azul desde el domingo día 8 hasta el 14, para visibilizar esta enfermedad entre la población. Con todas estas iniciativas de los vecinos de Vícar y las que anualmente vienen desarrollándose por parte de la Federación Española de Diabetes, se pretende incidir en la necesidad de trabajar para mejorar en lo posible el bienestar de los afectados de diabetes. Además, el compromiso del alcalde con los afectados por esta enfermedad, le hizo acreedor de un reconocimiento por parte de Adial, por su cercanía y compromiso con los afectados.