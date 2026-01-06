La lluvia no consigue frenar la ilusión que mueve a los vicarios en la noche más mágica del año

La cabalgata de reyes magos celebrada en Vícar la noche de este lunes ha fue un éxito de participación donde la lluvia y el frío ... no fueron suficientes para mermar la ilusión de las familias.

Los vecinos y vecinos acudieron sin dudar al Palacio de Deportes donde se instaló una gran cabalgata estática. Dentro de las instalaciones, los vicarios realizaron un impresionante recorrido a través de diferentes estaciones protagonizadas por personajes de animación, acróbatas y pajes reales, entre otros.

Como no podía ser de otra manera, el circuito finalizaba con sus Majestades los Reyes Magos, quienes compartieron grandes momentos de ilusión con los niños y niñas así como inmortalizar el momento.

Asimismo, los ayudantes de los Reyes Magos fueron los encargados de entregar una bolsa de caramelos a todos los niños y niñas antes de abandonar el recinto.

Pero la fiesta no finalizaba ahí, porque todo el que lo quisiese podía coger asiento en las gradas para seguir disfrutando de las actuaciones hasta la hora de la entrega de regalos, que comenzaba a última hora de la tarde.

Desde el Ayuntamiento de Vícar se tomó la decisión el pasado viernes de adaptar el tradicional recorrido de la cabalgata a un formato estático en el interior del Palacio de Deportes para hacer frente a la meteorología adversa.

.