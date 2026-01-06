Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Uno de los momentos vividos en el interior del Palacio de Deportes. IDEAL

La lluvia no consigue frenar la ilusión que mueve a los vicarios en la noche más mágica del año

El Ayuntamiento de Vícar tomó la decisión el pasado viernes de adaptar el tradicional recorrido de la cabalgata a un formato estático en el interior del Palacio de Deportes

J. C.

Vícar

Martes, 6 de enero 2026, 22:20

Comenta

La cabalgata de reyes magos celebrada en Vícar la noche de este lunes ha fue un éxito de participación donde la lluvia y el frío ... no fueron suficientes para mermar la ilusión de las familias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Niño deja más de 6 millones en Granada con dos décimos del primer premio y 25 series del tercero
  2. 2 Granada registra la mínima más baja del día de Reyes en toda España con menos 17,3 grados
  3. 3 El tercer premio del Sorteo de Lotería de El Niño, el 32615, cae en Granada y Burgos
  4. 4

    El viaje oficial de un día y más de 7.000 euros de Ábalos a Granada
  5. 5 Sara Carbonero se recupera tras ser intervenida de urgencia en Lanzarote
  6. 6

    Los estacionamientos en los arcenes cortan la carretera de acceso a la Ragua
  7. 7

    Un 2026 lleno de conciertos en Granada
  8. 8 Las posturas se acercan para la salida de Faye al Sporting de Portugal
  9. 9 Estas son las 5 terminaciones de 2 cifras del sorteo de la Lotería del Niño
  10. 10

    EE UU lanza a la OTAN el mensaje de que debe anexionarse Groenlandia por la propia seguridad occidental

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La lluvia no consigue frenar la ilusión que mueve a los vicarios en la noche más mágica del año

La lluvia no consigue frenar la ilusión que mueve a los vicarios en la noche más mágica del año