Llega a Vícar VeraneArte para desconectar y potenciar la creatividad

El área de Juventud del Ayuntamiento de Vícar lanza el programa VeraneArte 2026. Se trata de una innovadora propuesta dirigida a menores de entre 12 ... y 16 años para disfrutar de dos semanas de desconexión tecnológica, hacer nuevos amigos y crear auténticas obras de arte con sus propias manos.

Este campus de verano se desarrollará entre el 29 de junio y el 10 de julio en horario matutino de 09.30 horas a 13.30 horas en la Casa de la Juventud y el Deporte. Entre algunas de las actividades que se realizarán destacan: talleres de manualidades, cerámica, esparto, arte tradicional almeriense, juegos y dinámicas de grupo o circo, entre otras. Todas estas actividades y muchas más están diseñadas como alternativa de ocio durante el verano promoviendo la creatividad, la comunicación y el trabajo en equipo. Asimismo, VeraneArte plantea una nueva opción a las familias de Vícar facilitando la conciliación.

Así, VeraneArte no solo está diseñado para el entretenimiento, sino que responde a una filosofía basada en el aprendizaje a través del juego. Por ello, cada una de las jornadas dedicará espacios concretos a actividades de carácter creativo, a juegos colectivos y a otras dinámicas donde los niños y niñas puedan potenciar alguna de sus cualidades de manera individual.

Para garantizar la mejor atención de los participantes y el desarrollo de todas las propuestas durante el campus, el grupo será de un máximo de 20 jóvenes con una cuota de 50 euros por persona. La reserva de plazas ya puede formalizarse a través del Área de Juventud en la Casa de la Juventud y el Deporte (Calle Escritor Fernando Cano Gea, 56) en horario presencial de 09.00 horas a 14.00 horas de lunes a viernes. Para más información puede consultarse de manera presencial a través de la oficina de juventud o en el teléfono 635076925.